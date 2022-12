Motivul pentru care Hailey Baldwin și Justin Bieber nu au devenit încă părinți. Afecțiunea de care suferă manechinul

Deși se înțeleg de minune, Hailey Baldwin și Justin Bieber nu au vorbit până acum despre un copil, însă recent, vedeta a fost surprinsă cu o burtică suspectă în mai multe imagini care au apărut pe internet.

De ce nu au devenit Hailey Baldwin și Justin Bieber părinți până acum

De aici au apărut nenumărate zvonuri conform cărora aceasta ar putea fi însărcinată. Realitatea însă este cu totul alta și cu mult mai dureroasă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Hailey Baldwin a recunoscut public că se confruntă cu probleme de sănătate și că momentan nu poate să devină mamă.

Menționăm faptul că și , însă nu obișnuiește să vorbească public de pe ele.

ADVERTISEMENT

Hailey Baldwin în schimb a fost mult mai deschisă mai mereu și nu s-a sfiit să spună adevărul.

Aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor săi că are un chist de mărimea unui măr, care o incomodează destul de tare.

Totodată ea are și momente în care se simte balonată, are crampe și de asemenea, are și probleme la nivel emoțional, lucru care nu e deloc plăcut.

ADVERTISEMENT

În acest sens, ea a făcut apel la urmăritorii ei să nu se mai amuze și să nu mai ajungă la anumite zvonuri care pot să o rănească.

”Am un chist pe ovar de mărimea unui măr. Nu am endometrioză sau sindromul ovarelor polichistice. Am avut un chist ovarian de câteva ori și asta nu e deloc amuzant.

ADVERTISEMENT

Mă simt grețoasă și balonată și cu crampe și emoțională”, a scris modelul într-un mesaj postat pe InstaStory.

ADVERTISEMENT

Hailey Baldwin a mai avut și alte probleme medicale

Hailey Baldwin a mai spus că doar femeile care trec prin astfel de situații pot să înțeleagă ce simte, de fapt, vedeta.

”Sunt sigură că multe dintre voi care se găsesc în această situație și pot înțelege prin ce trec”, a mai spus Hailey Baldwin.

Și nu este prima oară când manechinul se confruntă cu probleme de sănătate. Anterior, Manechinul povestea că a suferit .

După intervenția chirurgicală, aceasta s-a ales cu un dispozitiv în cord, pe care este nevoită să îl poarte pentru totdeauna.