Motivul pentru care locuitorii unei insule din Grecia trăiesc peste 100 de ani. Ce spun românii care au ajuns aici

Grecia este una dintre destinațiile de vis în care aproape tot românul a ajuns, cel puțin, o dată în viața asta. Peisajele uimitoare atrag milioane de turiști, mai ales în sezonul de vară. Dar, foarte puțini sunt cei care cunosc secretele civilizației elene.

Ikaria, insula unde se trăiește mult și bine

Grecia este una dintre cele mai frumoase țări din Europa și, de ce nu, din lume. An de an, milioane de turiști din întreaga lume se bucură de peisajele minunate, dar și de plajele cu nisip fin. Dincolo de frumusețile naturale, Grecia mai are un aspect care o face specială.

Nu mulți dintre cei care au pus piciorul în Grecia cunosc . Numele ei provine de la Ikar, personajul din mitologia greacă. Aici, locuiesc unii dintre cei mai longevivi oameni de planetă, iar speranța lor de viață a atras atenția tuturor.

Grecii din insula Ikaria ajung să trăiască peste 90 de ani. Curioși să vadă cum stau lucrurile în Ikaria, Ion și Andreea sau, așa cum îi știe online-ul, au ajuns pe celebra insulă grecească.

Ikaria este situată în nordul Mării Egee, iar peisajul este unul de vis. Este complet diferit de ceea ce oferă restul Greciei, iar asta poate confirma oricine a avut ocazia să pășească aici. Dintre toate insulele, Ikaria s-a făcut remarcată foarte ușor.

Stilul de viață sănătos și poziționarea geografică îi ajută pe greci să trăiască aproape 100 de ani

Speranța de viață a oamenilor de aici i-a intrigat pe Ion și Andreea care au decis să afle secretele longevității elene. Surprinzător sau nu, unul dintre cei mai importanți factori este alimentația.

Grecii sunt foarte atenți la alimentele pe care le consumă. De asemenea, din meniul lor de zi cu zi nu lipsește nici ceaiul. Fie că este vorba despre ceai de fenicul, de flori de munte sau de rozmarin, oricare dintre ele este la fel de bun.

Locuitorii din Ikaria abia dacă folosesc zahăr pentru a îndulci ceaiul sau alte băuturi. În schimb, folosesc mierea din Ikaria care este cunoscută datorită beneficiilor ei pentru organismul uman.

În ceea ce privește alimentația de bază, . Legumele sunt consumate sub diverse forme, inclusiv ca umplutură pentru plăcintă. Aluatul este și el făcut în casă, după rețete tradiționale.

Din meniul locuitorilor din Ikaria nu lipsește nici brânza locală. De asemenea, foarte importante sunt și fructele, indiferent de forma în care sunt consumate. De cele mai multe ori, acestea sunt consumate proaspete, dar sunt la fel de bune și uscate.

În schimb, singurul aliment pe care grecii din Ikaria îl consumă extrem de rar este carnea. De obicei, o singură dată pe săptămână aceștia mănâncă carne. De asemenea, locuitorii din Ikaria au o singură masă pe zi, iar restul sunt considerate gustări, căci constau în alimente ușoare sau fructe.