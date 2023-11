Motivul pentru care Stefanos Tsitsipas s-a retras de la Turneul Campionilor. Fanii l-au huiduit

pentru care a luat decizia. Grecul a fost huiduit de fani atunci când a părăsit arena competiției din Italia. Locul 6 mondial susține că suferă de mai multe dureri.

Motivul pentru care Stefanos Tsitsipas s-a retras de la Turneul Campionilor

Stefanos Tsitsipas ocupă locul 6 ATP și are 25 de ani. Grecul s-a retras în meciul cu Holger Rune de la Turneul Campionilor după doar 17 minute de joc. Atunci, fanii l-au huiduit, însă nu cunoșteau adevăratul motiv pentru care grecul a fost nevoit să ia decizia. Astfel, la conferința de presă, pentru care a fost nevoit să părăsească competiția din Italia.

“Îmi cer scuze tuturor fanilor care au venit să mă susțină astăzi și să urmărească meciul. Sunt foarte dezamăgit că nu am reușit să termin meciul. De asemenea, este păcat că nu am reușit să dau acel loc altcuiva pentru a încerca măcar să facă ceva cu el.

Doctorii mei mi-au sugerat să joc, mi-au dat undă verde să merg pe teren și să încerc și eu, așa că… Din păcate, m-am simțit groaznic pe teren. Am făcut tot ce am putut face în cel mai bun mod posibil pentru a fi pregătit și în formă pentru acest meci, dar nu mi-a ieșit bine, durerea era mare.

Urăsc să mă retrag din meciuri. Nu sunt genul de persoană care alege să plece în mijlocul meciului. Mă omoară să nu pot să termin acest turneu, cel pentru care m-am pregătit atât de mult timp, m-am asigurat că sunt în formă pentru a da tot ce am mai bun și… să-mi arăt capacitățile ca jucător”, a spus grecul în cadrul conferinței de presă.

Stefanos Tsitsipas: “Durerea a fost foarte mare”

Stefanos Tsitsipas a acuzat mai multe dureri chiar și înaintea duelului de la Turneul Campionilor. Grecul nu și-a dorit să forțeze pentru a nu risca o accidentare mai gravă. Locul 6 mondial a preferat să facă un pas în spate și să renunțe la competiția din Italia.

“Am exersat în ultimele zile, dar nu am petrecut mult timp pe teren. Am avut niște probleme cu mișcarea în teren. Este afectată în principal atunci când mă mișc. Este dificil să concurezi în meci fără să te poți mișca. Acesta este tenisul. Nu jucăm darts.

Pentru mine este important să fiu în formă și să scap de durerile de la spate. Durerea a fost foarte mare. Am trecut prin dureri în timpul meciurilor în trecut și am îndurat durerea, dar asta a fost în mod clar prea mult pentru a face față.

A trebuit să iau o decizie dificilă. Am simțit-o în al doilea game al meciului. De fapt, am simțit-o încă de la încălzire, când serveam. Am știut în acel moment că s-ar putea să nu mai pot face față”, a mai spus Stefanos Tsitsipas.