Murat Yakin și-a dezvăluit strategia pentru Elveția – România: „Vrem să dominăm”. Ce români îi sunt buni prieteni

România și Elveția în a patra etapă din preliminariile Euro 2024. Murat Yakin și Xherdan Shaqiri au susținut conferința de presă premergătoare partidei directe. a avut cuvinte de laudă la adresa naționalei lui Edi Iordănescu.

Murat Yakin a dezvăluit strategia pentru meciul cu România: „Suntem pregătiți de luptă”

Elveția este liderul grupei I din preliminariile Euro 2024. Eliminată în optimi la Cupa Mondială din Qatar, naționala lui Murat Yakin are victorii pe linie cu Belarus (5-0), Israel (3-0) și Andorra (2-1) și este favorită contra României. Selecționerul Elveției a spus trei nume în momentul în care a fost întrebat despre prieteni români.

„Suntem fericiți să jucăm mâine acasă împotriva României, e o echipă bună, suntem pregătiți de luptă. Sigur, suntem favoriți în acest meci, ne focusăm la noi, la ce putem juca, vrem să dominăm, vrem să ne facem jocul, asta e important.

Am prieteni români, Jerry Gane e un prieten bun de-ai mei, Mihai Tararache, (n.r. Viorel) Moldovan, mulți prieteni buni. Trebuie să fim mereu atenți, românii pot domina și fructifica, e la mâna noastră, suntem într-o formă bună, vrem să ne facem jocul, asta e cel mai important.

Am început bine campania, am dominat în fiecare meci, jucăm acasă cu o echipă puternică, trebuie să fim pregătiți. A fost teribil meciul cu Kosovo, terenul nu a fost deloc bun, trebuie să fim concentrați.

Avem jucători care vin din cele mai importante campionate, împotriva echipelor mai slab clasate trebuie să fim concentrați 95 de minute. Am arătat asta în meciurile cu Israel, Belarus, Andorra”, a declarat Murat Yakin, la conferința de presă.

Xherdan Shaqiri a jucat cu George Pușcaș la Inter: „Sunt bucuros să îl revăd”

Xherdan Shaqiri este al treilea cel mai selecționat jucător din naționala Elveției. Fotbalistul care evoluează în MLS la Chicago Fire nu este străin de România, mărturisind că l-a avut coleg pe George Pușcaș la Inter.

„Am mulți, mulți prieteni din toată lumea, nu doar din România, dar se află și români pe acolo, desigur. Îmi amintesc de atacantul cu care am jucat la Inter, Pușcaș, da, un nume faimos, nu? Am jucat cu el la Inter, îl cunosc, sunt bucuros să îl revăd mâine, dacă e cu echipa.

Suntem încrezători, pe drumul cel bun spre Germania și vrem să facem un meci bun mâine, știm că România are o echipă bună, jucătorii vin din campionate bune, joacă în Italia, în România de asemenea, e un grup care are calitate, vor veni aici să încerce să obțină ceva. Sunt destul de sigur că trebuie să jucăm bine pentru a învinge România”, a spus Xherdan Shaqiri.

Xherdan Shaqiri i-a pus gând rău naționalei României: „Vreau să marchez”

Xherdan Shaqiri a evoluat de-a lungul carierei la echipe, precum Bayern, Inter, Liverpool sau Lyon. Împotriva României, jucătorul din ofensiva Elveției va ajunge la cea de-a 114-a apariție în tricoul naționalei (27 de goluri).

Jucătorul de 31 de ani speră ca George Pușcaș să nu marcheze în poarta lui Yan Sommer sau Gregor Kobel. „Sper că nu, dar e fotbal, dacă face un meci bun, știu că are calitate, acum e mai în vârstă, la Inter era foarte tânăr, îmi amintesc că se antrena în plus, are un șut puternic și nu are nevoie de multe ocazii pentru a marca.

Trebuie să fim atenți, sper să nu înscrie mâine. Eu, întotdeauna vreau să marchez, indiferent de meci. Vreau să joc bine, ca întotdeauna, să ajut echipa cu goluri și pase, putem să avem succes împreună”, a încheiat Xherdan Shaqiri.