Practic, galeria celor de la FCSB a refuzat să intre pe stadion în primele 10 minute ale meciului, pentru ca jucătorii să simtă ce înseamnă lipsa suporterilor. Protestul a fost ”majorat” cu 5 minute pentru că echipa tocmai înscrisese un gol și fanii nu au vrut ca lumea să creadă că protestul a fost întrerupt pentru că echipa conduce.

Mustață a dezvăluit planul Peluzei Nord. „Inițial am vrut în minutul 10, dar au dat gol”

”A fost un protest pașnic, e ceva normal să simtă că noi nu suntem alături de ei și să se dăruiască pe teren. Am vrut să intrăm în minutul 10, dar s-a dat gol și se înțelegea că a dat gol și intrăm în peluză. Am zis să stăm până în minutul 15”, a explicat Mustață, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

”Timp de 10 minute nu ați mai încurajat echipa? Ce s-a întâmplat, a fost tăcere? Propunerea mea e să nu mai veniți câteva meciuri, să intrați în minutul 15”, s-a amuzat Horia Ivanovici, remarcând cum echipa a reușit să înscrie fără susținerea galeriei. ”Tăcere totală, să simtă și ei ce înseamnă să nu ai suporteri în spate. Să ai 40.000 și să nu joci, sau să nu ai și să joci”, a continuat Mustață.

Practic, fanii au vrut să le arate jucătorilor de la FCSB ce înseamnă lipsa publicului, după ”dezamăgirea” de etapa trecută cu Rapid, când FCSB a pierdut în fața a 40.000 de fani cu 1-2. ”Cred că și-au dat și ei seama ce înseamnă să ai suporterii alături de tine. Ei trebuie să aducă înapoi oamenii la stadion. Este o dezamăgire totală de la meciul cu Rapid, s-a văzut și ieri, era stadionul plin dacă băteai Rapidul. N-ai bătut, te uiți în tribune. Sub 10.000, primul meci în care jucăm sub 10.000 de oameni.

ADVERTISEMENT

Trebuie să înțeleagă, mă bucur că Florinel Coman a transmis un mesaj și în vestiar, să se uite și în tribune. Ambiția se poate trata cu bună disciplină. Vă rog să-l întrebați și pe Vivi Răchită și pe Adi Ilie ce înseamnă pentru noi derby cu Rapid și Dinamo. Rapid și Dinamo n-are voie să vă bată.

Dacă stai să o iei fotbalistic, Steaua a câștigat cu 1-0 meciul cu Rapid. Dacă luăm meciul în sine, intri cu 2-0, Rapidul joacă cu ambiție, Săpunaru are rolul lui, are un rol foarte important la Rapid. Și-a mobilizat colegii foarte bine”, a concluzionat Mustață, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB pierde cu Rapid, însă este lider fără probleme în SuperLiga

Cu protest sau fără protest, FCSB a urcat pe primul loc în clasament, chiar și cu înfrângerea cu Rapid. De altfel, vedeta Florinel Coman anunța imediat după înfrângerea cu giuleștenii că preferă oricând să câștige campionatul și să piardă un derby. Fanii nu sunt de aceeași părere, pentru că o victorie în derby le oferă o satisfacție aparte, care durează cel puțin jumătate de sezon.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Mustață a dezvăluit planul Peluzei Nord