Mustață a vorbit despre plecarea lui Djokovic de la FCSB la Rapid. „Îl cunosc” Episod șocant cu Tavi Popescu. „A început să plângă”

Liderul Peluzei Nord a vorbit inclusiv despre

Gheorghe Mustață, cuvinte de laudă despre Damjan Djokovic. Episod șocant cu Tavi Popescu

Damjan Djokovic a „trădat-o” pe FCSB în această iarnă și a acceptat să meargă la Rapid. Mijlocașul croat a rămas însă în continuare în inimile fanilor roș-albaștri. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a fost în dese rânduri contestat că nu e prea implicat în joc, dar Gheorghe Mustață nu e de acord și i-a luat apărarea.

„Are un stil aparte. E un băiat extraordinar. Nu vreau să dau din casă, dar Djokovic e un băiat extraordinar, cu caracter. Dacă era ceva, vă spuneam eu. A plecat, uite ce făcea. Nu există așa ceva! Un băiat extraordinar, un profesionist adevărat.

Eu am vorbit foarte multe cu el, e un om extraordinar. El le spunea mereu jucătorilor ‘Hai să mergem la suporteri, chiar dacă am pierdut, chiar dacă am câștigat’. Și hai să vă mai spun ceva.

La Arad, când am pierdut la Arad. Acolo am avut o atitudine mai agresivă, verbal, față de Tavi Popescu. I-am spus că nu joacă ce trebuie. Tavi Popescu a început să plângă.

Meciul s-a terminat, echipa a plecat la vestiare, noi am mai rămas, cum se rămâne încă 30 de minute și, vă rog să mă credeți, Djokovic s-a întors de la vestiare și a venit la noi în peluză să ne spună că Tavi e un băiat emotiv”

„A venit în peluză și a vorbit cu mine”

În meciul la care face referire Mustață, A fost un meci de coșmar pentru roș-albaștri, care au luat și două cartonașe roșii. Unul dintre cei mai slabi fotbaliști a fost, ce-i drept, Octavian Popescu, care a greșit la golul victoriei echipei lui Mircea Rednic.

„Eu m-am mirat. S-a terminat meciul. Echipa era la vestiare. El nici nu s-a schimbat. A venit în peluză și a vorbit cu mine să nu îl mai cert pe Tavi Popescu, că e mai emotiv, că plânge. E un profesionist desăvârșit”, a declarat Gheorghe Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Damjan Djokovic și Gheorghe Mustață se vor reîntâlni în ultima etapă a sezonului regulat, atunci când e programat derby-ul Rapid – FCSB. Cel mai probabil, partida va avea loc în Giulești.

