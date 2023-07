Mutarea lui PSG care îl poate relansa pe Neymar: „E cel mai bun”

PSG l-a numit după demiterea lui Christophe Galtier. Venirea antrenorului spaniol pe banca parizienilor poate contribui decisiv la relansarea lui Neymar. Cei doi au lucrat împreună în perioada petrecută la Barcelona.

Mutarea lui PSG care îl poate relansa pe Neymar

Neymar s-a accidentat teribil la jumătatea lunii februarie și nu a mai putut evolua pentru PSG. Deși , brazilianul a revenit la antrenamente și a efectuat o primă ședință sub supravegherea noului antrenor Luis Enrique.

De altfel, venirea tehnicianului în vârstă de 53 de ani la Paris îl poate ajuta pe Neymar să revină la forma care l-a consacrat. Luis Enrique și Neymar au lucrat împreună la Barcelona, iar relația dintre cei doi este una strânsă, în ciuda unor conflicte apărute în prima parte a colaborării.

În luna martie a anului 2017, Luis Enrique și-a anunțat plecarea de la Barcelona, iar în vara aceluiași an, Neymar s-a transferat la PSG pentru suma record de 222 de milioane de euro. Astfel, la șase ani de la despărțire, fostul selecționer al Spaniei îl are din nou sub aripa sa pe Neymar pe care îl poate transforma într-un adevărat golgheter.

„E cel mai bun pe care l-am avut vreodată”

Înainte să vină la PSG, Luis Enrique a fost curtat de Chelsea. În cele din urmă spaniolul nu a ajuns pe Stamford Bridge, iar parizienii au profitat. Antrenorul rămăsese liber de contract după despărțirea de naționala Spaniei, ca urmare a parcursului modest de la Cupa Mondială din Qatar.

Ibericul a semnat cu parizienii un contract valabil până în vara anului 2025. În momentul în care și-a prelungit contractul cu Barcelona, în vara anului 2016, Neymar a precizat că Luis Enrique este cel mai bun antrenor din cariera sa.

„Este important să am un antrenor ca el, cel mai bun pe care l-am avut vreodată, și sunt flatat să fiu unul dintre jucătorii lui”, declara Neymar, pentru Barca TV. Astfel, prin numirea lui Luis Enrique, PSG ar fi luat decizia potrivită în ceea ce privește transformarea lui Neymar.

Neymar ar putea lipsi în startul sezonului la PSG

Neymar a suferit o accidentare groaznică la glezna dreaptă în luna februarie. Brazilianul a fost supus unei intervenții chirurgicale și nu a mai jucat niciun meci oficial. La începutul acestei săptămânii, PSG s-a reunit pentru a pregăti noul sezon, iar Neymar a fost prezent la prima ședință de pregătire sub comanda lui Luis Enrique.

„Decarul” brazilian a fost suspus unor teste medicale, iar veștile nu sunt încântătoare pentru staff-ul parizienilor. „Există unele dubii în privința capacității sale de a fi operațional rapid”, arată rezultatul testelor medicale, potrivit presei din Franța.

Astfel, revenirea lui Neymar pe terenul de fotbal ar putea fi întârziată. Jucătorul sud-american urmează un program individual de pregătire și recuperare. Mai mult decât atât, starul lui PSG lucrează din greu pentru condiția sa fizică.