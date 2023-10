Muzică, dans și bătaie! Capoeira, sportul care face furori în România

Parte importantă din patrimoniul cultural brazilian, capoeira a fost dezvoltată de sclavii africani, și reprezintă un simbol al fuziunii culturale afro-braziliene. O formă a rezistenței la opresiune, capoeira este, acum, un sport practicat pe scară largă, în toată lumea. Inclusiv în București, zilele trecute având loc un adevărat festival dedicat acestui sport. Marcelo Santana Souza, un brazilian stabilit în România, este antrenor Capoeira și poartă numele de războinic de Cativeiro. În exclusivitate pentru FANATIK, el a vorbit despre acest sport care se poate practica indiferent de vârstă.

Capoeira, sportul în care bătaia se dă zâmbind

Marcelo Cativeiro a explicat ce înseamnă, de fapt, capoeira. Un sport care pare bizar, la prima vedere, fiind o fuziune de muzică live, dans și luptă dusă cu zâmbetul pe buze. Dar, ca , capoeira este respectată în toată lumea pentru eficiența sa.

”Capoeira este un sport foarte, foarte diferit de restul artelor marțiale. În primul rând, facem sport cu muzică live, cântată la instrumente. Avem instrumente specifice! Sunt mișcări acrobatice, asemănătoare dansului, inspirate de animale.

Și e unica artă marțială în care luptăm cu zâmbetul pe buze. Noi zâmbim pentru adversarii noștri. Asta e un aspect foarte important. Prin zâmbet ascundem trăirile interioare, simțirile din timpul luptei. Muzica, limba portugheză, tot ce înseamnă capoeira este distracție.

Ce vă pot spune este însă că loviturile din acest sport sunt la fel de eficiente ca și cele din restul artelor marțiale. Și am practicat și box, și brasilian jiujitsu, și karate. Doar că noi avem și câteva lovituri specifice, unele importate de alte arte marțiale, gen MMA.

Vă spun, ca brazilian, am aplicat pe stradă capoeira. Din păcate, am fost nevoit. Brazilia e o țară foarte periculoasă, și dacă nu știi să te aperi, ești ca dezbrăcat. În Brazilia, capoeira e lege! De la doi ani se practică acolo”, ne-a dezvăluit antrenorul .

Capoeira poate fi practicat indiferent de vârstă

Capoeira, dezvăluie antrenorul , poate fi practicat indiferent de vârstă. De altfel, ne-a dezvăluit el, în Brazilia și copiii de la grădiniță practică acest sport. Iar motivele sunt multe.

În primul rând, învață să se apere. În al doilea rând, dezvoltarea fizică e armonioasă și, la fel de important, își dezvoltă simțul ritmului. Pentru că, să nu uităm, acest sport nu există fără muzică și ritmurile tribale.

”Am ajuns în România la invitația unui prieten care are o sală de fitness. Trebuia să fiu antrenor personal și să predau și capoeira copiilor. M-am stabilit aici după ce mi-am găsit iubirea vieții, iar acum așteptăm și primul nostru copil.

Eu am predat copiilor în Brazilia, copiilor de grădiniță. Și soția este practicantă. Acum, că e însărcinată, face o pauză, dar va relua. Și fetița noastră va face capoeira”, ne-a mai spus antrenorul.

Printre cei care, zilele trecute, au primit ”botezul” în capoeira se numără și Mara. Are doar 10 ani, dar, deja, este o mică expertă în capoeira. În exclusivitate pentru FANATIK, micuța ne-a dezvăluit motivele pentru care adoră acest sport. ”Regăsesc în capoeira elemente din gimnastică, fac acroații, seamănă cu un dans. Fac mai multe sporturi, atletism, echitație și înot, dar capoeira este singurul în care nu simt că muncesc.

E multă energie, e muzică, sunetul instrumentelor e fantastic, atmosfera și energia de la antrenamente e foarte bună. Am învățat mișcările foarte ușor, iar distracția de la sală este asigurată. În plus, îmi palce foarte mult de colegii mei de la sală, mă simt îndrăgită și apreciată. Am deja un an de când practic și îmi place mult”, ne-a spus Mara după ce a obținut cordonul verde în arta marțială braziliană.

Sportul brazilian este patrimoniu cultural UNESCO

Născut acum 500 de ani, în mare secret, mascat ca formă de dans, capoeira a devenit sportul național din Brazilia în 1974. La fel, dacă nu mai, îndrăgit ca fotbalul pe tărâmurile braziliene, arta marțială braziliană a devenit, în 2014, patrimoniu cultural protejat de UNESCO.

În capoeira, principalul obiectiv al unui capoeirist este să facă un joc armonios împreună cu adversarul. La demonstrații, mișcările lor se întrepătrund, se leagă și, de afară, pare a fi un dans în doi, cu puternice accente tribale. Este o conversație fizică, între doi sportivi, conversație posibilă prin mișcări acrobatice și de arte marțiale, iar ritmul jocului este dictat de instrumentele muzicale.