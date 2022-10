Leticia Bufoni, regina skateboarding-ului stradal. Fotografii incitante cu brazilianca superbă care face senzație în lumea unui sport dominat de bărbați

Vorbim despre un sport în care bărbații și-au tăiat ani la rândul partea leului, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci când brazilianca Leticia Bufoni a dărâmat orice fel de prejudecăți și a adus în atenția întregii lumi skatebordingul stradal practicat de femei. Ca în orice familie din Brazilia, deși în casă existau trei fete, Leticia și cele două surori mai mari Bruna și Fernanda, fotbalul a fost sportul rege.

Chiar dacă i-a plăcut să bată mingea, momentul întâlnirii cu o placă de skateboarding a declanșat sentimentul de dragoste la prima vedere. Se întâmpla pe când avea doar 9 ani și l-a convins pe unul dintre prietenii surorii ei să-i împrumute placa. Din acel moment, Leticia Bufoni nu s-a mai uitat în urmă. Știa ce vrea și care este menirea sa.

Însă nu totul a decurs așa cum și-a închipuit tânara născută la 13 aprilie 1993 și crescută în cartierul Vila Matilde din Sao Paulo. Și care în copilărie a mai practicat capoeira, celebra artă marțială braziliană ce combină acrobația, muzica și dansul. Leticia a început să meargă alături de băieți mai mari în parcuri special destinate pentru skateboarding, însă acest lucru nu a fost deloc pe placul tatălui său. Mai mult, acesta i-a spart placa pe care și-o achiziționase cu mari eforturi. Norocul a făcut să se spargă doar lemnul, astfel că a doua zi Leticia a pus o altă placă pe șina și pe roțile neafectate și a continuat să se dea alături de băieții din cartier.

Fire ambițioasă, dornică să spargă bariere și să ajungă pe tărâmuri neatinse, Leticia Bufoni nu s-a lăsat descurajată și a continuat să se urce pe placă în ciuda opoziției tatălui său și a faptului că era privită cu neîncredere în cartier. De altfel, nu de puține ori a auzit lumea bârfind-o pe la spate ba că este băiețoasă, ba că este lesbiană. Nu i-a păsat nici cât negru sub unghie de aceste vorbe aruncate în vânt și a continuat să-și îndeplinească visul. Iar marele ajutor a venit de la bunica ei care, atunci când a împlinit 11 ani, i-a făcut cadou primul skateboard profesionist.

Plecarea în SUA i-a schimbat destinul Leticiei Bufoni

A fost momentul în care puștoaica a înțeles că nu este singură și că prin muncă îi va convinge pe toți că acesta este drumul său în viață. După câțiva ani de antrenamente pe străzile din Sao Paulo și de câștigat concursuri locale, tatăl său a fost de acord să o ducă pentru a concura, pentru prima dată, la „X Games”. Se întâmpla în 2007, pe când Bufoni avea doar 14 ani…

Sportiva își amintește că au ajuns în California cu doar 200 de dolari în buzunar, însă pentru ea conta doar că este acolo unde își dorește. După concurs, i-a cerut tatălui ei să o lase să rămână în Statele Unite, simțind că acolo este locul unde se poate dezvolta. Acesta a fost de acord, însă a condiționat totul de o execuție de skateboarding extrem de dificilă. Plină de dorință, Leticia a făcut perfect totul și de atunci s-a stabilit în SUA.

S-a înscris la Hollywood High School, însă timpul și-l petrecea numai pe skateboarding și a fost aproape să fie exmatriculată din cauza absențelor dese de la cursuri. În cele din urmă, ea a ajuns să abandoneze școala și s-a axat pe partea sportivă. Doi ani mai târziu, a câștigat primul ei concurs în afara Braziliei, Maloof Money Cup, desfășurat la Costa Mesa din California și a repetat isprava în 2010. A fost momentul în care publicația braziliană Globo a desemnat-o „Personalitatea Anului”.

Leticia Bufoni, cea mai titrată sportivă din skateboarding

Ani la rândul, Leticia Bufoni și-a trecut în palmares cele mai importante trofee din lumea skatebording-ului feminin. A câștigat trei medalii de aur „X Games” în 2013, a devenit profesionistă în 2017 și a mai avut trei locuri 1 la „X Games Street” în 2018, 2019 și 2021. Toate aceste performanțe au adus cu sine și alte lucruri importante în viața lui Bufoni. A fost prima femeie care a semnat cu echipa Nike SB, prima femeie de pe coperta The Skateboard Mag, a fost inclusă în jocul video „Tony Hawk’s Pro Skater 5” și a jucat, de asemenea, în propriul ei reality show din Brazilia, devenind purtătorul de cuvânt al patinatoarelor din întreaga lume.

În 2016, Leticia a suferit o accidentare extrem de gravă, alegându-se cu o comoție, un os rupt la șold, cu pierderea vederii pentru câteva ore și cu probleme grave la genunchi și gleznă având nevoie de mai multe operații. Însă, un an mai târziu, a revenit în concursuri spre stupefacția multora, iar a desemnat-o drept una dintre cele mai puternice femei din sport. După ce și-a luat cetățeania americană, în primăvara anului trecut, a ținut să sărbătorească evenimentul printr-o cascadorie extrem de periculoasă. A coborât cu placa pe o bară de fier care se întindea pe 17 scări. Și asta fără să aibă niciun fel de accesoriu pentru protecție.

Cum se menține în formă Leticia Bufoni

A fost una dintre susținătoarele introducerii skateboarding-ului stradal la din cauza pandemiei de coronavirus. Așa cum era de așteptat, a fost selectată în echipa Braziliei, însă visul unei medalii olimpice nu a putut fi împlinit. Bufoni a terminat abia pe poziția a 9-a, dar speră să-și poată trece în palmares o medalie la .

Și face asta prin multe ore de antrenament în stradă, dar și la sală. „Fac mult antrenament personal, așa că sunt multe chestii de bază și chestii de picioare. Îmi place să fac genuflexiuni și fandări. Nu ridic niciodată greutăți. Nu vreau să devin mare. Dacă vrei să patinezi bine și să fii rapid, nu poți fi mare. Îmi folosesc mai mult greutatea corporală când mă antrenez”, a dezvăluit ea.

Pe lângă antrenamentele de zi cu zi, Leticia Bufoni spune că sănătatea ei fizică și bunăstarea sunt importante atât pentru performanță cât și pentru o bună calitate a vieții. Pentru a asigura longevitatea într-un sport care poate fi dificil pentru organism, ea înclină foarte mult spre consumul pe bază de plante. „Fiind un atlet profesionist, trebuie să încerci să faci tot posibilul pentru a mânca cu adevărat sănătos. Mai ales din cauza călătoriilor atât de multe pe distanțe mari. Îmi este mai greu să găsesc alegeri bazate pe plante”, a afirmat sportiva.

Ea a spus că o într-o zi obișnuită, în care nu are filmări, se trezește la 7:30, merge la sală, apoi are antrenament o oră și jumătate. La prânz merge acasă pentru a mânca, iar după-amiaza are o nouă ședință de pregătire. Seara și-o petrece alături de prieteni, în jurul unui grătar sau cu jocuri diferite.

Tatuajele, un mod de viață pentru Leticia

În afara skateboarding-ului, Leticia Bufoni se consideră un om normal. Îi place să meargă la concerte, îi place să mănânce, motiv pentru care s-a ales cu porecla „Fats”, deși are doar 50 de kilograme la 1,60 metri, este pasionată de motociclete, surfing, teqball, curse de karting, parașutism și wakeboarding. Însă nu a uitat definitiv de prima dragoste, fotbalul și speră ca

La nivel de echipe de club este fan Corinthians și a început să țină cu Genul muzical preferat este rap-ul, iar o altă pasiune vizibilă cu ochiul liber o reprezintă tatuajele. Bufoni are mai multe desene pe corp, printre care o semilună sub ochiul stâng, un avion și un trandafir pe mâna stângă, un vultur și un skateboard pe brațul drept, cranii, numărul 13 și cuvintele „Speranță”, „Binecuvântat” și „Necaz”.

Lupta sa de a se impune într-un sport al bărbaților a ajutat-o să devină extrem de cunoscută în această lume aparte, în care adrenalina joacă un rol esențial. Astăzi, sportiva născută în Brazilia este simultan un model de urmat, o celebritate și un influencer radical și sexy, cu o personalitate puternică și hotărâtă. Leticia este cunoscută pentru că poartă jambiere și folosește machiaj în timp ce patinează, iar atunci când nu face sport este prinsă cu ședințe foto, interviuri sau filmări.

Și-a pus viața pe rețelele de socializare

Leticiei Bufoni îi place să-și dezvăluie viața pe rețelele de socializare. Ea postează tot timpul filmulețe și fotografii din timpul antrenamentelor, a concursurilor, dar și aspecte din viața privată care includ ieșiri în natură cu prietenii sau diferite petreceri. Toată această avalanșă de informații, venită pe fondul unei creșteri masive a popularității skatebording-ului stradal, au ajutat-o pe Leticia Bufoni să aibă 4,5 milioane de urmăritori pe Instagram, 2,2 milioane pe Facebook și peste un sfert de milion pe Twitter.

„Ştiam că vreau să fiu foarte aproape de fani. Postez aproape totul despre viața mea. Ce fac, cu cine ies, familia și prietenii. Cred că este o modalitate de a ține fanii aproape, pentru că ei nu mă pot vedea concurând tot timpul. Încerc întotdeauna să transmit un mesaj pozitiv, să atrag mai mulți oameni în acest sport și să vorbesc despre sănătate și stil de viață mai bun. Dar scopul meu nu este doar să fac skateboarding, ci să inspir mai mulți oameni”, a dezvăluit brazilianca.

Ce avere are Leticia Bufoni

Averea ei netă este estimată la aproximativ 2 milioane de dolari, iar cei mai mulți bani vin din contractul pe care îl are cu Nike. De curând, Bufoni a devenit investitor la compania Mikuna, specializată în producerea unei proteine superalimentare pe bază de plante numită chocho și care este extrem de apreciată în lumea sportului din SUA. Nu este de neglijat nici faptul că toate conturile sale de pe rețelele de socializare au început să fie urmărite și astfel scoate bani și de acolo.