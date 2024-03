„N-a mai vorbit cu mine mult timp!”. Reacția lui Gigi Becali după ce Șumudică a refuzat să antreneze FCSB

Gigi Becali l-a dorit pe Marius Șumudică la FCSB în repetate rânduri, însă mutarea nu s-a oficializat. Antrenorul român a dezvăluit că patronul „roș-albaștrilor” nu a mai vorbit cu acesta pentru o perioadă lungă de timp după ce l-a refuzat.

Cum a reacționat Gigi Becali după ce Șumudică a refuzat să antreneze FCSB: „N-a mai vorbit cu mine mult timp"

Marius Șumudică este unul dintre cei mai doriți antrenori în SuperLiga din ultimii ani, chiar și Gigi Becali l-a dorit la . Invitatul lui Lucian Ionescu și Robert Niță de la „Suflet de rapidist” a dezvăluit cum l-a refuzat pe patronul „roș-albaștrilor”.

Gigi Becali i-a trimis contractul lui Marius Șumudică, însă acesta a refuzat în ultimele clipe să meargă la FCSB. Acesta a dezvăluit că patronul nu a mai vorbit cu el o perioadă la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de marți.

„Am putut să mă duc de două sau trei ori la FCSB să antrenez și nu m-am dus. Am plecat la Constanța, aveam contractul pentru tot staff-ul, am și acum mail-urile primite cu toate contractele. Am stat de vorbă și într-un final am ajuns la un consens cu domnul Becali.

Am spus că nu pot să antrenez. Aveam totul trimis de Vali Argăseală, am trimis și copiile de buletin de la staff. Doar să îl semnez și să mă prezint a doua zi la antrenament. S-a supărat, nu a mai vorbit cu mine Gigi.

Sunt cluburi unde m-aș duce să antrenez. Nu pot să stau la infinit, să aștept Rapid sau să îi doresc răul lui Bergodi. Nu voi face lucrul ăsta, chiar mă bucur de rezultatele domnuluiu Bergodi și îl felicit”, a spus Marius Șumudică.

Cum explică Marius Șumudică injuriile la adresa rivalilor FCSB: „Am făcut ceea ce simt”

runde din sezonul regulat între Rapid București și FCSB. Antrenorul a mărturisit că a făcut ceea ce simte pe Arena Națională, fiind un rapidist înfocat.

„Nu știu dacă am avut de pierdut. Dacă voiam să pun stop la un moment dat puteam să fac lucrul acesta, chiar eram sfătuit de anumiți oameni din fotbal să pun stop acestor declarații de dragoste față de clubul unde am trăit cele mai frumoase clipe ale carierei de fotbalist.

Sunt genul de om care spune lucrurilor pe nume. Chiar am văzut acum o secvență la televizor când se făcea tam-tam că aduceam injurii galeriei de la FCSB la meciul cu FCSB. Am scandat ce scanda tot stadionul, este adevărat că am făcut-o și în postura de antrenor al Astrei în cabină după ce am câștiga campionatul.

„Am făcut ceea ce simt, îmi cer scuze pentru vocabular, nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Când se ridică lumea în picioare și cântă imnul Rapidului îmi dau lacrimile. Nu mă pot schimba, voi cânta întotdeauna dacă mă voi duce pe Giulești sau pe un stadion unde joacă Rapid”, a spus Marius Șumudică.

