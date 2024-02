Născut aproape de stadionul Barcelonei, Blesa îi promite lui Petev: „Mă voi pune în slujba lui”

Jalen Blesa s-a transferat de la FC Prishtina la Universitatea Craiova, iar suporterii „alb-albaștrilor” așteaptă să rupă plasele din SuperLiga. Atacantul spaniol s-a născut lângă Camp Nou și i-a avut ca idoli pe Lionel Messi și Ronaldinho de la Barcelona, iar acum i-a făcut o promisiune lui Ivailo Petev.

S-a născut aproape de stadionul Barcelonei! Idolii lui Jalen Blesa: „Eram vrăjit de ei”

pentru 300.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Atacantul spaniol este așteptat să rezolve problema atacantului la gruparea din Bănie și să devină o mașină de goluri în SuperLiga.

Jalen Blesa s-a născut la Barcelona, chiar lângă Camp Nou și dezvăluie că Messi și Ronaldinho l-au făcut să se îndrăgostească de fotbal. Acesta a povestit și cum a ajuns în Anglia, dar și de ce a ales să se transfere în Kosovo.

„M-am născut și am copilărit în Barcelona, locuiam relativ aproape de Camp Nou. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de fotbal. Apoi, când eu aveam 13 ani, ne-am mutat în Anglia fără să aibă legătură cu sportul, alături de mama și de sora mea.

Am fost norocos, cred, să descopăr o cultură foarte diferită, și ca obiceiuri și limbă, dar și în ceea ce privește fotbalul. Am crescut în Spania, așa că tenisul și baschetul erau și ele sporturi foarte practicate și apreciate. Eu însă m-am îndrăgostit de fotbal de mic, poate și pentru că am crescut lângă Nou Camp și sunt mare fan Barcelona.

Vă dați seama cu ce jucători am crescut (nota noastră – Jalen Blesa avea 7 ani în 2008, ultimul an în care Messi și Ronaldinho au jucat împreună pentru Barcelona), eram vrăjit de ei, iar asta m-a făcut să mă decid că asta îmi doresc și eu de la viață”, a spus atacantul într-un interviu pentru Universitatea Craiova.

De ce nu a reușit în Anglia: „Trebuie să te vadă cineva la momentul potrivit și să se alinieze astrele”

„Cred că asta e „magia“ despre care vorbiți, să mergi la un meci și să vezi un fotbalist ca Messi făcând ceva ce nici nu

știai că e omenește posibil. Apoi mergeam acasă sau pe maidan și încercam și eu să fac la fel. De asemenea, o parte importantă a magiei se referă la energia fanilor și la conexiunea pe care o simți când mergi la meciuri.

Așa e, fotbalul e o cultură în Anglia, iar Arlesey este un club în afara vreunei ligi. De ce nu s-a întâmplat, nu pot să știu exact, cred că pur și simplu nu am avut noroc. Se joacă foarte mult fotbal acolo și ai nevoie să te vadă cineva la momentul potrivit și să se alinieze astrele, ca să zic așa.

În plus, pentru că nu făcusem parte din vreun club britanic până în adolescență, mi-a fost foarte greu să intru în sistemul de academii de fotbal englez. Așa că m-am hotărât să plec, când s-a ivit ocazia, și să-mi urmez visul, acela de a juca fotbal la nivel înalt”, a declarat Blesa.

Născut la Barcelona, Blesa i-a promis un lucru lui Petev: „Mă voi pune în slujba lui”

Încă de la prima întâlnire, Ivailo Petev i-a transmis lui Jalen Blesa că va înscrie cel puțin 15 goluri la Universitatea Craiova. Atacantul spaniol i-a promis la rândul său că se va pune în slujba echipei pentru ca „alb-albaștrii” să își îndeplinească obiectivele.

Jalen Blesa a debutat în tricoul Universității Craiova cu FC Voluntari pe stadionul „Ion Oblemenco”, atunci când l-a înlocuit pe Alex Crețu în minutul 75. pentru olteni.

„Sigur că am apucat, mi-a spus că vrea să vadă determinare și implicare maximă din partea mea. I-am promis că așa voi face și că mă voi pune în slujba lui și a echipei pentru a ne îndeplini obiectivele.

Când am ajuns la stadion, prima mea reacție a fost „Oau!“ (râde). E o arenă impresionantă și sunt entuziasmat să joc cât mai repede aici. De asemenea, atmosfera din cadrul clubului este una foarte bună, toată lumea m-a primit foarte bine și m-a făcut să mă simt foarte confortabil.”, a mai spus Blesa.

Marele vis al lui Jalen Blesa: „Știu ce vreau, nimeni nu mi-l va lua”

„Să joc pentru echipa națională a Spaniei. Știu că e foarte greu să ajung acolo, însă o să mă gândesc la asta până în ultima zi în care voi juca fotbal, dacă e nevoie. Când aud asta, unii oameni zic „hei, ești nebun, nici măcar nu joci în vreuna dintre ligile importante“.

Dar eu zâmbesc și știu cine sunt și ce vreau. Am acest vis încă de când jucam fotbal de amatori în Anglia și nimeni nu mi-l va lua. Mereu îmi păstrez această motivație în minte și cred că mă ajută să progresez în fiecare zi”, a mai spus atacantul spaniol.