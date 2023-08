Nebunie pe Ghencea la FCSB – CFR Cluj! Anunțul lui Gigi Mustață pentru fani

FCSB, calificată în turul trei al Conference League, d , se pregătește de duelul cu CFR Cluj, meci ce se va juca în Ghencea. Va fi primul meci ce se va juca în Superliga în Ghencea după modernizare.

Gigi Mustață anunță infernul din Ghencea: „La 17:30 ne întâlnim la Prosper”

a fost de mare interes. Arena va avea, în premieră, parte de un sold-out, pentru probabil cel mai așteptat meci al anului. Peluza Nord anunță că va fi infern în Ghencea.

Gigi Mustață, șeful de galerie al Peluzei Nord, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că peluza nord, de 6.000 de locuri, va fi plină. Mai mult, el spune că în afara celor 2000 de bilete ce vor fi disponibile la casele de bilete înaintea meciului,.

Mustață spune că acesta va fi cel mai mare eveniment al anului din fotbal, Mustață spune că ultimul său obiectiv al său a fost revenirea în Ghencea și susține că acest meci va demonstra că FCSB este Steaua.

”Din câte știu nu spun pe surse, știu direct de aici, s-au vândut în jur de 27.000. Vor să pună și la casele de bilete care nu pot să își activeze acel site online pentru bilete. Va fi sold-out. Peluza e plină, gata. Suntem vreo 6.000. Arde peluza. Peluza va fi plină, stadionul este plin, dar mai sunt cele 2-3.000 de bilete, așa a hotătâr conducerea, să mai scoată și la casa de bilete, bilete care rămân. Vom intra prin Ghencea, mulți vin din Bercnei, Drumul Taberei, Titan, Colentina.

Dacă în șase ore s-au vândut 22.000 de bilete, miercuri, atunci gândește-te ce însemna până duminică. Lumea vine, din diaspora vin 150 de membri cotizanți, fără cei care nu sunt în asociație. Din țară, foarte mulți, din București. Încă se cer bilete și nu mai sunt.

Suporterii să vină la stadion. Mâine voi anunța ce am stabilit cu jandarmeria. Începând cu orele 17:30. La 19:00 se pleacă, la Prosper se va întâlni toată lumea și vom merge în mod organizat până la stadion.

Nu vorbesc despre coregrafii, nu îl știu. Nu ne-au interzis să strigăm Steaua, e interzis la club, nu pentru noi. Clubul trebuie să spună FCSB, nu Steaua, dar noi suntem Steaua. Nu ne interesează mesajele de amenințare, pe noi ne interesează să mergem acolo, să ne ajutăm echipa. Rețineți, dacă vă uitați în ultima perioadă, de după pandemie, vedeți câți copii, câte femei, câte familii vin la meciuri pentru că nu mai merge cu bătăi.

Oamenilor nu le este frică să vină la stadion cu copiii și femeile. Este cel mai mare eveniment al anului, eu m-a, zbătut de când am venit acasă să aduc oamenii pe stadion, să refac galeria, iar acum ultimul obiectiv era să revin pe Ghencea. Am insistat la conducere, le-am zis că suporterii își doresc asta. Noi demonstrăm și am demonstrat mereu că suntem Steaua”, a spus Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

