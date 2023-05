Negocieri între Guvern și sindicaliștii din educație. Se mai face sau nu grevă în școli luni, 22 mai? Sindicaliștii vor oferi răspunsul după această rundă de discuții. Cert e că Nicolae Ciucă se vede din nou cu sindicaliștii duminică, 21 mai, iar la întâlnire va participa inclusiv ministrul muncii Marius Budăi.

Negocieri între Guvern și sindicaliștii din educație

Ministrul PSD se scuză și spune că soluția nu e doar la el, ci la întreaga coaliție, însă sindicaliștii anunță că greva va avea oricum loc cel puțin luni, indiferent de ce ar putea promite Budăi sau Ciucă. Între timp, Ciucă îi dă asigurări ministrului Budăi că are toată susținerea pentru a găsi soluții, în principal pentru legea salarizării unitare.

”Soluţia pentru revendicările sindicatelor din educaţie este în legea salarizării unitare. În consecinţă, PNL reiterează că Ministerul Muncii are toată susţinerea coaliţiei pentru a realiza legea salarizării unitare”, a transmis Nicolae Ciucă. Anunțul lui Ciucă vine drept răspuns la solicitarea lui Marcel Ciolacu de a suspenda negocierile pentru rotativa guvernamentală din 26 mai.

”Partidul Naţional Liberal a susţinut încă de la început că principala preocupare a coaliţiei trebuie să fie soluţionarea problemelor cetăţenilor. De altfel, PNL a semnalat foarte clar că există riscul îndepărtării agendei politice de cea a cetăţenilor, în contextul temei privind rotativa la guvernare. Acesta a fost şi motivul pentru care PNL a cerut respectarea Protocolului şi evitarea unor discuţii pe funcţii şi persoane, pentru a nu ne îndepărta de la adevăratele probleme ale românilor.

Marius Budăi și-a continuat discursul clasic prin care a acuzat fostele guvernări că au ”scris în secret PNRR”, și s-a scuzat din nou că nu are momentan soluții pentru a rezolva situația profesorilor. ”Dacă ar fi fost soluţia doar la mine şi la colegii mei, că nu lucrez singur la această lege, atunci vă garantez că într-o lună, maxim două, am închis această temă şi sper să o şi fac, însă aici nu vorbim doar de lege, vorbim de finanţare, de mult mai multe lucruri şi mai vorbim că dacă acest PNRR a fost scris în secret, eu am aprobarea preşedintelui PSD şi a partidului să nu facem o reformă pe ascuns”, a completat Budăi.

Așadar, cum era de așeptat, politicienii nu au nicio soluție pentru a rezolva problemele ridicate de profesori, astfel că rămâne de văzut cât vor dori sindicaliștii să mențină greva generală. Simion Hăncescu, preşedintele FSLI, a oferit mai multe detalii referitor la acest protest. ”Educaţia trebuia să fie tratată altfel mai demult. Nu trebuia să ajungem mâine, în data de 21 mai, când noi am cerut negocieri de cinci luni de zile, serioase şi soluţii. Dacă realizau ceea ce le-am spus şi am avertizat: mare atenţie, pentru că e riscul major să se ajungă la grevă, că oamenii sunt nemulţumiţi… cred că au tratat cu indiferenţă sau au luat în glumă ceea ce noi am avertizat.

Or acum, e bine că ne întâlnim mâine, dar , ca să fie foarte clar: oamenii doresc lucruri concrete, acte normative elaborate şi publicate pentru a mai avea încredere în clasa politică”, a afirmat Simion Hăncescu sâmbătă. Între timp, liderul sindical Marius Nistor reamintește că în trecut au existat acorduri și angajamente luate de politicieni în fața profesorilor, care nu au fost respectate, astfel că încrederea în clasa politică de acum e minimă.

”Dacă politicienii noştri, cei care au putere de decizie, hotărăsc să sisteze discuţiile vizavi de modul în care va arăta Guvernul şi să se concentreze pe problemele sistemului de învăţământ, atunci nu putem decât să dăm curs oricărei invitaţii care ne va parveni din partea Guvernului României, aşteptăm cu nerăbdare invitaţia respectivă şi suntem pregătiţi pentru negocieri care să conducă la detensionarea situaţiei din sistem. Noi ne-am arătat disponibilitatea, suntem pregătiţi să începem discuţiile oricând, rămâne ca cei doi lideri politici, cel care este premier în momentul de faţă şi cel care va deveni premier, să stabilească exact data şi unde va avea loc discuţia în cauză.

În momentul de faţă este greu să stopezi o acţiune care a fost declanşată din voinţa membrilor de sindicat dintr-un motiv foarte simplu: ea poate fi stopată numai prin decizia celor care au decis declanşarea ei. Deci numai colegii noştri, pe baza unei oferte concrete, a unor soluţii concrete oferite de Guvernul României, pot lua decizia stopării acţiunii de protest. Ne dorim ca soluţiile să vină cât mai rapid cu putinţă, ele să fie soluţii credibile pentru colegii noştri din sistemul de învăţământ preuniversitar. Ei trebuie să creadă cu adevărat că vor fi puse în practică, pentru că noi avem o experienţă destul de veche cu acorduri încheiate, cu angajamente asumate, unele respectate parţial, altele nerespectate şi încălcate imediat cum s-a schimbat puterea”, a afirmat Marius Nistor.