Grevă generală în școli. Profesorii, hotărâți să ducă protestele până la capăt: “De cele mai multe ori, ni s-au făcut doar promisiuni, care nu au fost onorate”

Sindicatele din Educație au precizat vineri, 19 mai, că doar Guvernul are capacitatea de a reduce tensiunea existentă în sistem și au exprimat deschiderea lor de a participa la negocieri în orice zi şi la orice oră. Profesorii români consideră că au depus eforturi maxime pentru a evita declanșarea unei greve generale, însă s-au ales doar cu promisiuni care nu au fost respectate.

Sindicaliștii au făcut bilanțul protestelor

”Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie ‘SPIRU HARET’ şi Federaţia Naţională Sindicală ‘ALMA MATER’, în numele salariaților din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vor onora orice invitaţie oficială la negocieri venită din partea Guvernului României”, au anunţat sindicaliștii, într-un comunicat de presă comun.

Reprezentanții Federațiilor Sindicale subliniază faptul și au făcut totul ca să prevină grevă generală, însă nemulțumirile dascălilor nu au fost luate în serios. Profesorii nu mai pot să tolereze situația și nu mai cred în promisiunile guvernanților.

”Am trimis zeci de scrisori şi comunicate, am organizat mai multe acţiuni de protest, însă, de fiecare dată, discuţiile nu au avut rezultatul aşteptat de membrii de sindicat. De cele mai multe ori, ni s-au făcut doar promisiuni, care nu au fost onorate”, au specificat sindicaliştii.

Tot vineri, profesorii au făcut bilanțul acțiunilor de protest, care au început acum doi ani: “6 decembrie 2021 – am depus la Registratura Guvernului 163.000 de petiţii ale angajaţilor din învăţământ prin care aceştia au solicitat majorarea în regim de urgenţă a salariilor; 20 – 22 decembrie 2021 – am pichetat sediul Guvernului României; 13 ianuarie 2022 – am pichetat sediul Guvernului României; 19 ianuarie 2022 – am organizat o grevă de avertisment de două ore; 25 mai 2022 – am organizat un miting de protest în Piaţa Victoriei;

1 februarie 2023 – am pichetat sediul Guvernului României; 21 februarie 2023 – am anunţat, prin intermediul unui comunicat de presă, că vom declanşa greva generală; 29 martie 2023 – am pichetat sediul Guvernului României;

25 – 26 aprilie 2023 – am pichetat sediul Guvernului României; 10 mai 2023 – am organizat un marş de protest la care au participat peste 15.000 de angajaţi din învăţământ; 17 mai 2023 – am organizat o grevă de avertisment de două ore.

După cum se poate observa, am făcut tot posibilul ca să nu ajungem la acest protest extrem. În continuare suntem deschişi la negocieri, indiferent de ziua şi ora la care suntem invitați”, au conchis sindicaliștii.

Revendicările dascălilor români

Membrii Sindicatelor de Educație au ținut să precizeze care sunt revendicările lor. Așadar, profesorii au solicitat: “ , în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime şi grad didactic; Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;

Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ; Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);

Creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale şi a infrastructurii; Renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat şi administrat de Ministerul Educaţiei”.