Nelu Cortea, șocat de vestea divorțului dintre Cătălin Bordea și soția sa, Livia: „Ultima oară când am vorbit cu el…”

Nelu Cortea a fost surprins când a aflat că prietenul său, Cătălin Bordea și soția sa, Livia, nu mai sunt împreună. Actorul de comedie ne-a dezvăluit că habar nu avea despre informațiile care au apărut în presă despre mariajul comediantului.

Nelu Cortea, surprins de vestea divorțului dintre Cătălin Bordea și soția sa, Livia

Contactat de FANATIK pentru a afla în ce stare e Cătălin Bordea după despărțirea de femeia vieții sale, Nelu Cortea ne-a spus, în exclusivitate, că nu a apucat să vorbească cu prietenul său despre acest subiect. Nelu a zis că nu știe absolut nimic despre situația din viața sa sentimentală, dar în urma apelului nostru telefonic, a zis că îl va suna de îndată pe amicul său.

a dezvăluit că Livia și Cătălin Bordea nu mai locuiesc împreună. Soția câștigătorului ar fi părăsit locuința în care aceștia trăiau. Potrivit sursei menționate, Cătălin Bordea ar fi devastat în urma acestei separări. O despărțire care a fost pusă pe masă încă dinainte de show-ul de la Antena 1.

Cei doi ar fi luat o pauză pentru a repara anumite lucruri în relația lor, însă se pare că după acea paranteză s-a pus un mare punct! „Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express. Au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin”, scriau cei de la cancan.ro.

„Ultima oară când am vorbit cu el era ok”

„Nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Eu sunt la țară, nu am citit ce s-a spus. Băi, chiar nu știu. N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic.

Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Trebuie să vorbesc cu el”, este reacția lui Nelu Cortea, legat de separarea lui Cătălin Bordea, exclusiv pentru FANATIK.

Întrebat ce se întâmplă de acum cu spectacolele lor de stand-up comedy, Nelu Cortea ne-a dat de înțeles că, cel puțin până acum, nu vor avea de suferit în urma situației care a apărut în viața personală a prietenului său.

E adevărat că vara aceasta nu vor mai susține niciun spectacol, dar asta pentru că au nevoie și ei de o vacanță. De altfel, această pauză a fost stabilită înainte să apară informația despre despărțirea lui Cătălin Bordea de soție.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea, pauză de la spectacole vara asta: „Începem din toamnă iar”

„Nu mai avem spectacole vara asta. Am terminat turneul. O să începem din toamnă iar. Sunt și eu în vacanță”, ne-a mai spus Nelu Cortea, despre show-urile cu Cătălin Bordea.

Livia și Cătălin Bordea sunt căsătoriți de 9 ani, iar relația lor se pare că a ajuns într-un impas în ultimele luni. În urma veștii despre divorțul dintre cei doi, Livia a făcut câteva gesturi care confirmă că lucrurile nu sunt roz în relația lor.

Femeia și-a șters contul de Instagram, acolo unde avea fotografii alături de soțul ei. Cătălin Bordea a fost contactat, la rândul său, de FANATIK pentru a afla ce se întâmplă cu adevărat în viața lor din toate detaliile apărute în spațiul public, însă până la această oră, nu a putut răspunde apelului nostru.