Neluț Roșu, reacție neașteptată după Rapid – Dinamo 4-0: ”Am fost fricoși”

”Câinii” au fost în Giulești după ”dubla” kosovarului Rrahmani și golurile reușite de Oaidă și Petrila. ”Roș-albii” sunt pe locul 10 în clasament, cu 8 puncte acumulate.

Neluț Roșu, explicații pentru înfrângerea din derby-ul Rapid – Dinamo 4-0

La finalul partidei Rapid – Dinamo 4-0, din etapa a 8-a din SuperLiga, mijlocașul Neluț Roșu a pus înfrângerea pe seama fricii cu care elevii lui Ovidiu Burcă au jucat în Giulești și este conștient că mai este foarte mult de muncă.

ADVERTISEMENT

”Scorul a fost 4-0. Este o seară grea pentru noi. Trebuie să ne revenim foarte rapid. Vine și această pauză care ne va prinde bine. Multe nu ne-au ieșit în această seară, am făcut un joc modest, am fost fricoși.

A contat foarte mult că nu am fost susținuți. Din câte am înțeles nu au fost lăsați cu scenografia pe stadion, e decizia lor. Au fost mereu alături de noi, vreau să le mulțumesc că ne susțin mereu și să ne cerem scuze pentru acest rezultat.

ADVERTISEMENT

O să analizăm foarte bine meciul acesta, avem multe de învățat. Când nu am reușit să câștigăm lumea ne spunea că ne batem la retrogradare, după 3 victorii ne băteam la play-off. Acum că am pierdut, iar este o problemă. Nu putem să spunem de acum pentru ce ne batem, trebuie să muncim pe teren și să câștigăm meciurile”, a declarat Roșu.

De ce l-a certat Patriche pe Moura

Fundașul Răzvan Patriche nu consideră că diferența a fost chiar așa de mare cum o arată scorul, dar recunoaște faptul că această înfrângere zguduie destul de tare moralul jucătorilor dinamoviști.

ADVERTISEMENT

”Veneam după o serie bună, nu am simțit că ne-au dominat cât să luăm 4 goluri. Eram supărat pe Moura, am avut out, schimbare de direcție și gol. Sunt detalii care te costă, astăzi ne-au costat aceste detalii.

Trebuie să muncim mai mult, să ne antrenăm mai bine. Avem un drum lung în față, trebuie să adunăm victorii. Este o înfrângere grea, avem două săptămâni să ne pregătim pentru a juca mai bine”, a spus Patriche.

Antrenorul Ovidiu și le-a reproșat elevilor săi că și-au pierdut controlul după ce giuleștenii au înscris golul secund și nu au mai respectat indicațiile tactice.