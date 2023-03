Neluțu Varga a lămurit situația vedetei Krasniqi. „Nu l-am adus pentru 3 luni” Câți jucători de la CFR au oferte acum și ce se întâmplă cu ei la vară. Video exclusiv

Ermal Krasniqi este unul dintre cei mai în formă fotbaliști ai lui CFR Cluj. patronul Neluțu Varga a comentat posibilitatea ca ardelenii să se despartă de kosovar, dar și ce fotbaliști mai au oferte de transfer.

Ermal Krasniqi, între Dan Petrescu și Neluțu Varga. Cât va mai sta kosovarul la Cluj: „Mai are nevoie de un timp de adaptare”

CFR Cluj a dat lovitura în această iarnă odată cu transferul lui Ermal Krasniqi. Internaționalul kosovar . În 12 partide, atacantul în vârstă de 24 de ani a marcat patru goluri și a oferit un assist.

Deși Krasniqi mai are contract cu CFR până în vara lui 2026, Dan Petrescu crede că fotbalistul va pleca din Gruia la finalul acestui sezon. Neluțu Varga îl contrazice însă pe antrenor.

„Eu zic că e un jucător foarte talentat cu un potențial mare, dar cred că mai are nevoie de un timp de adaptare ca să își exprime valoarea. (n.r. – spunea Dan Petrescu că nu crede că din vară îl va mai antrena) Asta e părerea dânsului.

Deocamdată, eu nu l-am cumpărat ca să îl vindem în 3 sau în 5 luni. L-am cumpărat să ne ajute și apoi bineînțeles când va atinge nivelul de apogeul să poată să ajute clubul și profesionist și financiar, atunci îi vom da drumul.

Dar până atunci ne ajută pe noi. (n.r. – sunt șanse să îl vedem și sezonul viitor la CFR?) Da, da”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Avem șapte jucători cu oferte!”

Dacă de Ermal Krasniqi nu are de gând să se despartă, Neluțu Varga se așteaptă să ia bani frumoși pe alți fotbaliști de la CFR. Patronul clujenilor a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că are mai multe oferte de transfer pentru la vară, atunci când se așteaptă să și treacă pe plus din punct de vedere economic.

„(n.r. – n-are dreptate Gigi Becali când zice cât ați pierdut?) Are dreptate din punctul lui de vedere, dar noi avem o altă strategie și eu sper ca de la vară încolo clubul să meargă pe profit bun. Investiția nu am făcut-o ca să recuperez banii în 2-3 ani. Am făcut-o ca să îi recuperez în 8-10 ani. Important e să fie sustenabil clubul și apoi să aducă și beneficii corespunzătoare care să mă satisfacă pe mine personal.

(n.r. – asta va include și vânzare de jucători?) Da, bineînțeles. Și acum avem pe mai mulți dintre ei dar nu am vrut să le dăm drumul că am vrut să terminăm anul cu beneficiile sportive corespunzătoare. Vrem să luăm titlul, apoi vedem pe cine vindem și pe cine cumpărăm.

Sunt vreo șapte jucători cu oferte. Avem acorduri confidențiale legate de vânzarea jucătorilor la vară și nu aș vrea să îi bulversez pe jucători să le stea capul la ce avem de făcut până la vară”, a adăugat patronul campioanei României.

