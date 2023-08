Nemulțumirea lui Gică Hagi înainte de Farul – Petrolul: „Să le fie rușine!”

după calificarea în dauna lui Urartu, iar „Regele” a făcut spectacol și înainte de partida cu Petrolul.

Gică Hagi, vehement după ce Farul s-a calificat cu Urartu: „V-ați dus în ridicol spunând asta”

Farul a suferit în Armenia, iar „marinarii” au fost destul de criticați după ce au fost conduși cu 2-0. Hagi însă a izbucnit: „S-a spus că echipa cu care am jucat noi e o echipă de Liga 2 sau Liga 3… Rușine să le fie celor care au spus asta! Anul trecut, campioana Armeniei a bătut-o pe CFR Cluj (n.r. – Pyunik Erevan).

Ultima oară când am jucat cu naționala acolo, am pierdut. V-ați dus în ridicol spunând asta! Urartu a fost o echipă cu jucători talentați, care a știut să paseze. Toate țările din Europa au progresat, dar noi, românii, am regresat! E un adevăr pe care trebuie să-l zicem”, a mai spus antrenorul supărat.

Hagi a ținut să mai reamintească un amănunt important: „Găsiți voi răspunsul, eu nu mă pricep! Dar vă spun eu… banii, bugetele, conducătorii! Conducătorii trebuie să producă bugete, să aducă bani, să aducă finanțare. Nu uitați că, de 14 ani, eu muncesc cu 500 de euro salariu! Chiar am muncit și chiar am produs. Am investit mult în academii, am avut cel mai mare buget la academii. De asta am câștigat atâtea titluri naționale”.

Antrenorul lui Farul Constanța a explicat cu ce probleme s-au mai confruntat jucătorii săi: „(…) Am jucat la 1.200 de metri altitudine (n.r. – în Armenia), e groasă! Nu e ușor! Dar echipa a arătat că are talent și a revenit. Dar mai zic ceva… Domnilor, nu contează cum începi, contează cum termini!”.

Gică Hagi e ferm: „Am arătat că merităm să fim unde suntem”

Gică Hagi e de părere că Farul a confirmat după ce a câștigat SuperLiga: „Nu suntem o echipă experimentată pe plan european, dar trebuie să fim noi, să fim inspirați în alcătuirea formulei. Trebuie să reacționăm așa cum am făcut-o la Erevan, unde am arătat că merităm să fim unde suntem. Suntem încă un club mic, care nu avea până acum o mentalitate de campioană. Pentru noi, orice tur trecut e o realizare, e ceva care ne aduce încredere”.

„Regele” a vorbit și de meciul împotriva „lupilor galbeni”: „Întotdeauna am avut meciuri grele cu Petrolul. Vrem trei puncte! Sperăm să fim mai concreți și mai pragmatici, să ne gândim mai mult la rezultat. Nu e ușor să joci din trei în trei zile, dar sperăm să arătăm bine și să facem un meci bun. Bassong și Kevin Doukoure n-au venit cu noi, vom vedea ce formulă va folosi”.

Hagi le-a atras atenția jucătorilor săi că trebuie să se pună la punct și cere răbdare: „Mai am nevoie de timp să mă decid cu ce echipă voi începe. Am greșit ultima etapă acasă (n.r. – cu Poli Iași, 1-3) dar așa e fotbalul, bine că am făcut două rezultate foarte bune în cupele europene. Acum trebuie să ne gândim la campionat, avem nevoie de puncte. Nu toți jucătorii sunt pregătiți fizic, nu toți sunt la același nivel. Trebuie să găsim formula ideală pentru a produce rezultate”.

De ce nu va juca Constantin Budescu împotriva Petrolului: „I-am zis că nu e bine să apară acum”

, iar Hagi a vorbit despre mijlocașul de 34 de ani: „Nu trebuie să mai vorbim de jucătorul Budi, știm ce fel de jucător este, important e să-l aducem la ritmul și intensitatea la care trebuie să fie. El trebuie să aibă în spate o echipă bună, care să-l pună în situații care să-l avanteze”.

Hagi a dezvăluit că preferă să îl menajeze la meciul cu Petrolul: „Pretențiile au crescut la Constanța, e un vestiar exigent aici. E un mediu bun, sperăm să-l facem să se simtă bine cu noi și să dea randament. Dar nu depinde totul de el. E un joc colectiv. Au apărut multe informații, dar vă spun eu că noi am fost primii care l-au ofertat.

Când se duce la alții, lumea spune că e cel mai bun. A venit la noi, iar lumea spune că e slab. Va apărea în echipă, probabil, la meciurile următoare, i-am zis că nu e bine să apară acum, cu Petrolul”.

„Regele” s-a arătat iritat când a fost întrebat de posibilitatea ca Tudor Băluță să ajungă la Rapid: „Vă rog frumos, avem meci. Nu mă gândesc la cine va pleca, o să auziți la momentul potrivit dacă va pleca cineva”.