Prima analiză a lui Hagi: ”Ce o tot dați atât cu FCSB, CFR….? Sepsi e echipa momentului, când nu poți să le dai gol!”. Exclusiv

Formația antrenată de Liviu Ciobotariu a început excelent actuala ediție de SuperLiga având două victorii și o remiză în Giulești. În plus, .

Sepsi, echipa momentului după analiza lui Gică Hagi

Într-o analiză făcut la ultima ediție a , Gică Hagi s-a arătat indignat de faptul că Sepsi OSK nu este luată în calcul pentru lupta la titlu. ”Regele” a mărturisit că și-a dori să aibă și el bugetele pe care le au marile cluburi din România.

”Sepsi nu a primit niciun gol și nu se vorbește de campioni, de nimic. Echipa cea mai bună în momentul de față este Sepsi. Ea de ce să nu fie înscrisă la campionat? Fiecare are forma ei, dar este adevărat cluburile mari s-au înscris, au bani și pentru asta merită să începeți cu ele ca fiind favorite.

Mie îmi place să vorbesc de adversari în termeni foarte buni. Și eu aș vrea să am bugetul CFR-ului, aș vrea să lucrez cu bugetul de la Steaua (n.r. – FCSB), aș vrea să lucrez cu tot ce are Rapidul, aș vrea să lucrez cu ce bani are Craiova.

Atunci s-ar putea accesa foarte ușor lucruri de Champions League, e mai simplu când ai 3-4 milioane de euro pentru a face transferuri. Eu trebuie să caut jucători liberi și care au o anumită grilă salarială. Chiar dacă se mai fac și excepții, nu putem să sărim calul și să mergem la nu știu câți bani”, a declarat Hagi.

Un sfert din bugetul Farul se duce la academie

Managerul campioanei Farul Constanța a explicat că la clubul său o parte importantă a banilor din buget se duc către academie și este nevoit ca de acolo să scoate cel puțin 2-3 jucători în fiecare an pentru a putea susține proiectul.

”Bugetul nostru e același, anul trecut s-au dat cifre, dar să nu uitați că din acest buget clubul nostru cheltuie foarte mulți bani pentru academie. Ne dezvoltăm acolo, e foarte mare și o facem să fie și mai mare. Acolo există costuri foarte mari, peste un milion și jumătate de euro.

Câte cluburi fac lucrul ăsta? Eu 25% din buget îl cheltui cu copiii pentru a investi în viitor. În fiecare an trebuie să scoatem 2-3 ca să putem să facem treabă. Ăștia suntem noi, dar ăsta e și atuul nostru cel mai mare față de celelalte cluburi, pentru că acești jucători dacă sunt bine la academie vin și .

Să nu uităm că am jucat în cupele europene cu doi jucători de 2005 titulari, cu Sîrbu 2003, cu Grameni 2002. Ce s-a întâmplat sezonul trecut la Constanța a trezit un entuziasm. Normal că există și dezamăgiri atunci când pierzi, mai ales la mine”, a spus Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA.

