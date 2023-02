Netflix a luat o decizie surprinzătoare care va afecta sute de mii de abonați din România. Se întâmplă chiar din luna februarie

Netflix a luat o decizie care i-a surprins pe abonații români, mai ales pe cei care dețin abonamentul de bază. Platforma de streaming a anunțat luni despre ce schimbare este vorba.

Decizie surprinzătoare luată de Netflix. Ce se întâmplă chiar din această lună

Luni, reprezentanții platformei de streaming au anunțat că ieftinesc pentru clienții din România. Noul preț a intrat în vigoare de luni, 13 februarie, de la ora 20:00, spre bucuria abonaților.

Astfel, prețul abonamentului de bază (basic) Netflix, pentru abonații români, este redus de la 7,99 euro la 4,99 euro, potrivit . Noii membri care se înscriu și aleg acest abonament vor beneficia de acest preț.

De asemenea, clienții existenți ai platformei vor vedea această modificare în săptămânile ce urmează, la următoarea factură. Abonații vor primi notificări prin e-mail, dar și în cadrul aplicației, cu 30 de zile înainte să fie aplicat noul preț. Momentul exact va depinde de ciclul de facturare al fiecărui abonat în parte.

“Scopul este unul simplu: să oferim o mare varietate de seriale și filme de calitate, alese cu atenție pentru membrii Netflix. Deci, indiferent de starea de spirit sau de gusturile abonaților, fiecare poate găsi ceva potrivit”, afirmă Netflix, conform sursei menționate.

Prețul pentru celelalte tipuri de abonamente ale Netflix, cel standard și premium, va rămâne neschimbat pentru clienții români. Acesta va fi în continuare 9,99 de euro, respectiv 11,99 euro lunar.

Clienții care dețin pachetul de bază Netlix au posibilitatea de a urmări toate filmele și serialele de pe platformă pe un dispozitiv, la rezoluție HD. De altfel, aceștia pot descărca titluri astfel încât să le urmărească atunci când nu sunt conectați la internet.

Cei care dețin pachetul standard pot urmări producțiile Netflix pe două dispozitive, în același timp, la rezoluție Fill HD. La abonamentul premium, utilizatorii pot urmări filme și seriale pe patru dispozitive deodată, având o rezoluție Ultra HD.

Ce filme și seriale anunță Netflix în următoarele luni

În următoarele luni, abonații Netflix vor vedea pe platformă. Printre acestea se numără Berlin, Murder Mystery 2, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Luther: The Fallen Sun și Rebel Moon, după cum a specificat compania în comunicatul menționat anterior.

Compania a investit și în alte producții de succes lansate în ultimii ani, cum ar fi The Crown, Wednesday, Glass Onion: Knives Out, All Quite on the Western Front, Pinnochio și Blonde.

În cazul serialului The Crown, la finalul acesta se va lansa cel de-al șaselea sezon, care va fi și ultimul. În schimb, luna trecută, Netflix a anunțat că producția Wednesday, care și acum se află în top, va reveni cu cel de-al doilea sezon.