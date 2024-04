Premier League, etapa 33 live video. Newcastle – Tottenham se joacă acum în deschiderea rundei. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin

Newcastle are o lista lungă de indisponibili contra lui Tottenham, cum ar fi Almiron, Botman, Lascelles (accidentați la genunchi), Joelinton (accidentare la coapsă), Miley (accidentat la spate), Pope (accidentare la umăr), Targett și Willock (accidentare la tendonul lui Ahile), Tonali (suspendat pentru pariere) și Wilson (accidentare la piept).

În Premier League, etapa 33 poate încinge și mai tare lupta pentru titlu. Și în subsolul clasamentului bătălia este cruntă, iar echipe precum Manchester United, Newcastle sau Chelsea se bat și ele pentru locurile europene.

Meciurile din Premier League, etapa 33, live video online

Sâmbătă sunt programate 6 meciuri din Premier League, etapa 33. Runda începe cu Newcastle – Tottenham. Este meciul la capătul căruia Radu Drăgușin și colegii săi pot pune trei puncte între ei și Aston Villa, consolidându-și locul 4.

De la 17:00 se joacă alte patru meciuri, inclusiv Manchester City-Luton, iar ziua se încheie cu un foarte interesant Bournemouth – Manchester United.

Duminică este ziua în care joacă Liverpool cu Crystal Palace și Arsenal cu Aston Villa. Tot duminică se joacă și West Ham – Fulham. Runda se termină luni, cu Chelsea – Everton.

Cine transmite la TV meciurile din runda 33 a Premier League

Partidele din etapa 33 a celui mai puternic campionat de fotbal din lume se văd pe canalele Digisport, Prima Sport și Orange Sport. Meciurile vor putea fi urmărite și pe FANATIK.ro, în format LIVE VIDEO.

Dintre candidatele la titlu, Arsenal va avea cea mai grea misiune. Pe Emirates Stadium revine Unai Emery, fostul tehnician al “tunarilor“. Meciul se joacă la doar cinci zile distanță după ce Arsenal a remizat 2-2 cu Bayern în turul sferturilor UCL.

Program și clasament Premier League, etapa 33

Etapa cu numărul 33 a campionatului Angliei se anunță a fi un adevărat regal pentru microbiști. Șase meciuri sâmbătă, un Super Sunday cu Liverpool, West Ham și Arsenal, dar și un Chelsea – Everton luni vor oferi un spectacol garantat.

Sâmbătă, 13 aprilie

ora 14:30 Newcastle – Tottenham ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Newcastle – Tottenham ( ) ora 17:00 Brentford – Sheffield Utd.

Brentford – Sheffield Utd. ora 17:00 Burnley – Brighton

Burnley – Brighton ora 17:00 Manchester City – Luton Town ( Digisport 2, Prima Sport 3, Orange Sport 2 )

Manchester City – Luton Town ( ) ora 17:00 Nottingham Forrest – Wolves ( Orange Sport 4 )

Nottingham Forrest – Wolves ( ) ora 19:30 Bournemouth – Manchester United (Digisport 1, Prima Sport 3, Orange Sport 3)

Duminică, 14 aprilie

ora 16:00 Liverpool – Crystal Palace ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Liverpool – Crystal Palace ( ) ora 16:00 West Ham – Fulham ( Digisport 2, Prima Sport 3, Orange Sport 2 )

West Ham – Fulham ( ) ora 18:30 Arsenal – Aston Villa (Digisport 2, Orange Sport 2)

Luni, 15 aprilie

ora 22:00 Chelsea – Everton (Digisport 2, Prima Sport 2)

Clasament Premier League, etapa 33

Cote pariuri la meciurile din Premier League, etapa 33

Cota pe 1 solist în Newcastle – Tottenham este 2,70. Victoria londonezilor este otată cu 2,32, iar X are cota 4,05. Manchester City are o cotă de doar 1,12 la victorie cu Luton, X este cotat cu 9,00, iar 2 solist cu 21,00.

Liverpool este și ea favorită clară la victorie cu Crystal Palace, cota pe 1 solist fiind 1,23. X are cota 6,40, iar 2 solist 12,50. Arsenal are 1,30 la un succes cu Villa, X are cota 5,80, iar 2 solist 9,50.

Meciurile din etapa 33 a Premier League, live stream, Digisport, Prima Sport, Orange Sport

Chiar dacă multe dintre echipe au doar 31 de meciuri jucate în acest sezon de Premier League, runda cu numărul 33 este una foarte importantă. , după ce

Pe de altă parte, Manchester City nu se ferește niciodată să tureze motoarele pe final de sezon. Astfel, nu ar fi deloc de mirare ca ierarhia la vârf să se schimbe din nou până la finalul etapei!