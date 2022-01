Nick Rădoi nu s-a uitat la bani: cadou în valoare de un milion de euro pentru iubită. Ce i-a cumpărat

Afecristul s-a bucurat de o petrecere fastuoasă, într-o local de lux unde îi place foarte mult partenerei sale de viață, Mădălina. Doar 18 prieteni au luat parte la evenimentul organizat în Vegas.

Gașca de amici a plecat din Mexic pentru a-i fi aproape miliardarului la împlinirea a 60 de ani, ocazie cu care a fost în centrul atenției. nu s-a uitat la bani când a venit vorba de iubita sa.

Mădălina a avut parte de surpriza vieții sale. Nick Rădoi i-a cumpărat o vilă care se ridică la un milion de euro, dar și alte cadouri generoase.

Nick Rădoi, darnic cu iubita sa, Mădălina. I-a oferit o vilă de un milion de euro

„Ziua mea a fost una din cele mai frumoase și mai speciale penteu că ne-am decis să plecăm din Mexic, în Vegas, unde am mai mulți prieteni.

Am ținut-o la un restaurant foarte celebru aici, Nobu, știam că și Mădălinei îi place aici și am zis să fac ceva foarte tare. Am avut vreo 18 prieteni în total, o masă foarte mare.

S-a râs foarte mult, ne-am distrat, am dansat. Ce să zic, atât a avut și ea noroc, că a scăpat de ziua mea si nu a mai gătit (n.r.râde).

Am petrecut de la 9 seara până la ora 1 dimineața. Aici restricțiile sunt ca oriunde, poți intra fără vaccin, fără test, nu cer nimic, e liber să mergi oriunde.

Se poarta mască în interior, dar nu și exterior. De ziua mea am primit o pereche de ochelari de firmă, Prada, ediție limitată, tort, șampanie”, a declarat Nick Rădoi pentru .

Nick Rădoi, cadouri surpriză pentru iubita sa, Mădălina

Surprizele nu au fost numai pentru , ci și pentru partenera sa de viață, Mădălina, care a fost impresionată de gestul făcut de acesta.

Este vorba de o vilă situată în Las Vegas, dotată cu 4 dormitoare, 3 livinguri, o bucătărie imensă, jacuzzi, piscină, sala de fitness și grădină.

Când a aflat ce pregătea iubita lui Nick Rădoi a rămas surprinsă și efectiv i s-a tăiat respirația. Și ăsta nu a fost singurul cadou primit de la omul de afaceri, ci și o mașină, un Mercedes G Class.

De asemenea, vedeta a avut grijă ca femeia să beneficieze de o dantură nouă pentru că avea probleme cu fațetele pe care și le pusese în urmă cu 10 ani. Au costat 15.000 de euro.