Nicolae Cristescu face lumină în cazul retrogradării Rapidului: „Am lăsat echipa cu 1.450.000 de euro în cont”

Problemele Rapidului din ultimul deceniu s-au legat mereu de lipsa banilor. Clubul din Giulești a avut de tras mult după plecarea lui George Copos de la echipă. Mai mulți finanțatori au încercat să redreseze corabia, dar în final, Rapid s-a prăbușit.

Nicolae Cristescu despre barajul câștigat de Rapid contra Chiajnei

Despre perioada tulbure a echipei din Giulești a vorbit în emisiunea „Suflet de Rapidist”, moderată de Robert Niță, și fostul finanțator Nicolae Cristescu, „urmașul” lui George Copos.

“Am preluat Rapidul știind că este o echipă retrogradată. Rapid terminase pe locul 7 campionatul, dar fiind în insolvență și neplătind datoriile către Stat a fost retrogradată. Campionatul e prevăzut cu 18 echipe. Rapid a fost retrogradată abuziv din cauza neplății către Stat.

Chiajna a retrogradat sportiv pe locul 18, au rămas 17 echipe în campionat. Atunci, FRF a inventat acel meci de baraj ca să mai rămână o echipă. Și cine să joace, să joace Rapid cu Chiajna. Atunci nu am avut niciun jucător, erau liberi de contract. Am pus mâna pe telefon, am vorbit cu Pancu, o bijuterie de om, țin enorm de mult la el.

L-am rugat să vină să jucăm meciul de baraj, cu Dică, am vorbit cu toți. În 10 zile am făcut echipa, am bătut 2-0 pe stadionul Dinamo. Nimeni nu ne dădea nici o șansă. Îți dai seama, să vii după 3 luni, 5 luni neantrenați și am câștigat”, a declarat Nicolae Cristescu.

Rapid a fost retrogradată din cauza datoriilor

Cu toate eforturile finanțatorilor, Rapid a fost nevoită să facă un pas în spate din cauza datoriilor. În prezent, Rapid este stabilă financiar și a realizat una din cele mai spectaculoase campanii de achiziții din istoria recentă.

“Eram la Rapid și făceam lista de invitați cu Rapidiști adevărați, personalități. Mă sună de la FRF, jucam cu Steaua pe Național Arena, vândusem vreo 40.000 de bilete. M-au sunat să-mi spună că nu mai jucăm meciul, că m-au retrogradat. Cum să mă retrogradezi?

Am rămas în Liga a 2-a, fără sponsori. Aveam 1.800.000 bani din drepturile de televizare pentru locul 7, bani de la sponsori. Când am fost retrogradați nu am mai avut sponsori sau drepturi de televiziune. Ne dădea TVR în jur de 70.000 pe an. Singurii bani primiți au fost cei 70.000 de la TVR pe un an de zile.

Am făcut o greșeală de strategie pentru că ei aveau foarte multe salarii restante. În loc să plătesc salariile la zi, trebuia să plătesc și restanțele. Mai mult restanțele să le plătesc, când trebuia să achit salariile la zi și restanțele le plăteam la final de an, aveam de unde. M-am chinuit rău de tot.

Am promovat în primul an cu Viorel Moldovan, mi-am atins un obiectiv de suflet. Am promovat echipa, am lăsat-o cu acei 1.450.000 de euro în cont, a ținut un an de zile și a retrogradat-o. Și scrie în articol că eu am retrogradat Rapidul. Deci Rapid a fost retrogradată de Moraru, a ținut-o un an de zile pe banii lăsați de mine și a retrogradat-o”, a completat Nicolae Cristescu.

Cristescu a discutat despre retrogradarea Rapidului