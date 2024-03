Nicolae Dică a încercat să-l copieze pe Gigi Becali în Sepsi – Voluntari 4-0, dar nu i-a ieșit: “Am făcut multe greșeli”

Fostul antrenor de sub comanda lui Gigi Becali, Nicolae Dică, actualmente la Ilfovenii se afundă în zona retrogradării, iar Sepsi încă speră la play-off. La pauză, scorul era doar 1-0 pentru gazde.

Dică a preluat tactica lui Gigi Becali, fără succes

Tehnicianul Voluntariului, Nicolae Dică, a încercat o mutare șoc la pauză, cu trei fotbaliști schimbați. Această tactică nu îi este străină antrenorului, fiind o măsură constantă pe vremea când antrena FCSB.

Fostul internațional a fost dezamăgit de evoluția din prima repriză a jucătorilor săi, dar mutările nu au adus rezultatul dorit, Dimpotrivă, așa cum și Nicolae Dică a recunoscut, Voluntariul a evoluat mult mai slab după pauză.

“Am început jocul foarte slab, dar și așa puteam să egalăm în prima repriză când am avut două ocazii foarte mari. A doua repriză a fost mult mai slabă decât prima. Chiar dacă am încercat să schimb ceva la pauză.

Am făcut acele trei schimbări cu jucători care au evoluat mai puțin sau deloc în ultimele două partide. M-am gândit că s-a acumulat oboseala după jocurile cu Craiova și FCSB, două echipe foarte bune. Am vrut să vin cu jucători proaspeți, dar am făcut multe greșeli în zona centrală”, s-a arătat dezamăgit antrenorul.

În prima repriză, Sepsi a beneficiat de un penalty, în urma unei căderi în careu a lui Matei. Camerele nu au reușit să surprindă exact momentul contactului. La interviul de după meci, Nicolae Dică a fost întrebat de arbitraj, dacă are ceva de reproșat, mai exact, acea fază.

“Mai are rost să comentez arbitrajul la 4-0 și la câte ocazii au avut? N-are rost să comentez arbitrajul! Ne putem salva pentru că nu este diferență mare de puncte între noi și celelalte echipe. Trebuie să arătăm cum am arătat în prima repriză cu FCSB sau 60-70 de minute cu Craiova”, a declarat Dică la interviurile de la final.

Matei după Sepsi – Voluntari 4-0:”Nu m-a împușcat nimeni!”

Pe aceași temă a penalty-ului din minutul 10 a vorbit chiar protagonistul fazei, Cosmin Matei. Mijlocașul covăsnenilor a spus că a simțit o atingere și că lovitura de pedeapsă a fost corect acordată. Penalty-ul a fost transformat de către Marius Ștefănescu.

“Am fost atins, nu am văzut reluarea, dar m-a atins în timpul alergării. Nu m-a împușcat nimeni! Nu cred că puteam să cad așa din senin”, a declarat Cosmin Matei la finalul partidei. Mijlocașul a marcat golul de 3-0 printr-o reușită de efect. În ultima etapă a sezonului regulat se vor juca în același timp partidele care vor decide echipele calificate în play-off, .