Nicolae Dică acuză arbitrajul după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1: ”Am văzut reluarea VAR, era televizorul lângă mine”

. După 27 de etape jucate, jucătorii antrenați de Nicolae Dică au 27 de puncte acumulate și sunt pe locul 14.

Nicolae Dică acuză arbitrajul după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1

Nicolae Dică s-a arătat vizibil nemulțumit de deciziile luate de ”central” în această seară. Nervos, acesta a mers pe teren și a cerut explicații arbitrului Adrian Cojocaru, fiind surprins de camerele de luat vederi.

La interviurile de după meci, Nicolae Dică a acuzat maniera de arbitraj și a analizat .

”Am văzut reluarea VAR, era televizorul lângă mine. Am vorbit și cu jucătorul după meci, mi-a spus că l-a lovit, se vede că îl lovește cu antebrațul. Așa a decis arbitrul, ca faza să fie revăzută la VAR.

Nu am înțeles niște decizii luate de el în această seară. La cei de la Craiova cum cădeau, era fault, la noi când era fault, nu a dat. Aseară la meciul celor de la FCSB s-a dat cartonaș roșu pentru aceeași fază, la noi s-a dat galben.

Din păcate nu am reușit să scoatem niciun punct după un meci bun, spun eu. Am avut un început de partidă slab, primele 7-8 minute, dar după am dominat jocul, am pus presiune deși jucam în deplasare și cu o echipă foarte bună.

Consider că nu meritam să pierdem acest joc. Cum s-a întâmplat și la meciul cu UTA, au reușit să marcheze două goluri din faze fixe și au câștigat jocul. Din păcate pentru noi nu reușim să acumulăm puncte”, a declarat Nicolae Dică.

Nicolae Dică, după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1: ”Nu sunt supărat pe jucători”

Nicolae Dică a declarat la finalul meciului că nu este supărat pe jucătorii săi și consideră că FC Voluntari merita să câștige măcar un punct la Craiova.

”Nu sunt supărat pe jucători pentru că au avut atitudine. Sunt supărat că nu am reușit să marcăm goluri, pentru că ocazii ne-am creat, dar nu am reușit să marcăm. Același lucru s-a întâmplat și la meciul cu UTA.

Jucătorii au avut o atitudine bună, am practicat un joc bun. Am avut o anumită teamă față de cei de la Craiova, nu am înțeles. Totuși, după ce am primit golul, au avut reacție și eu cred că nu meritam să pierdem acest joc.

Popescu este un jucător de perspectivă, un jucător foarte tânăr. A arătat-o și astăzi, avem încredere în el și credem că va deveni mai bun de la meci la meci. Trebuie să avem și răbdare cu el, nu a făcut pregătirea de iarnă, a fost accidentat.

Este cu siguranță un jucător care se va vinde pe bani mulți. Urmează un meci important pentru mine. Eu îmi doresc să câștig împotriva oricărei echipe cu care jucăm.

Ne așteaptă un meci greu cu echipa de pe primul loc, cea mai bună echipă din campionat. Trebuie să strângem rândurile și de mâine pregătim meciul cu ei”, a mai declarat Nicolae Dică.