Nicolae Dică aduce lămuriri după scandalul ”alcool în cantonamentul FCSB”: ”În fiecare seara, doua sticle cu vin pe masă”

În vara anului 2015, venea după trei sezoane în care câștigase titlul în SuperLigă și îl punea în funcția de ”principal” pe Mirel Rădoi, acesta fiind ajutat de antrenorul secundul Nicolae Dică. Aceștia alegeau să ducă jucătorii într-un cantoment de 12 zile, în localitatea austriacă Werfenweng.

Nicolae Dică, explicații după scandalul ”alcool în cantonamentul FCSB”

Nicolae Dică, ”secundul” de la acea vreme, a vorbit despre articolul apărut zilele trecute pe în care se prezintă notele de plată pentru oamenii din clubul FCSB. Aceste acte dovedesc că în perioada 23 iunie – 4 iulie 2015, s-au comandat 62 de sticle de vin roșu, 114 beri, două shoturi de amaretto și 4 de Jagermeister.

”Dacă dai câte un pahar la o masă și ai două sticle la o masă și ai cu toată lumea 5 mese înseamnă 10 sticle de vin într-o seară. Să dai la 2-3 zile un pahar de vin sau o bere, nu mi se pare ceva ieșit din comun. Ei își aleg. Unii vor să bea un pahar de vin, alții vor să bea o bere”, a declarat Nicolae Dică la .

Nicolae Dică a revenit în antrenorat

Așa cum și a fost prezentat oficial pe rețelele de socializare ale celor de la FC Voluntari în cursul zilei de miercuri, 31 ianuarie. O zi mai târziu, noul tehnician al ilfovenilor a ținut și prima conferință de presă în care a discutat obiectivele pe care le are în Liga 1.

Nicolae Dică are ca obiectiv să mențină echipa în primul eșalon din România, iar tehnicianul își propune chiar o poziționare pe locurile 7-9, care pot duce la barajul pentru Conference League. Tehnicianul are încredere în forțele sale, dar și în cele ale jucătorilor.

”Vreau să mulțumesc celor din conducerea lui FC Voluntari că mi-au oferit șansa de a antrena din nou în Liga 1. Obiectivul este să rămânem în Liga 1, dar obiectivul personal e să terminăm pe locurile 7-9. Asta îmi doresc și cred în treaba asta. Dacă nu credeam, nu le spuneam asta jucătorilor și nici vouă. Am mare încredere în ce putem să facem.

Sunt mulțumit de lot, e un lot ok. Avem și jucători cu experiență, și jucători tineri. Îmbinăm utilul cu plăcutul, suntem ok. Viața mea o împart alături de Voluntari. Din acest moment, da. Îl aștept pe nea Gică (n.r. – șeful galeriei) la stadion alături de mai mulți oameni. Îl cunosc de mult timp pe nea Gică, noi ne-am antrenat cu Viitorul aici un an și ceva”, a declarat Nicolae Dică.

Experiența lui Nicolae Dică în antrenorat

Nicolae Dică are o carieră scurtă în antrenorat ce cuprinde doar 46 de meciuri ca principal. La nivel de club, Dică a fost pe banca tehnică a celor de la FCSB, unde a fost vicecampion și a antrenat FC U Craiova și CS Mioveni.

Fostul internațional român a mai antrenat România U23 și a mai fost scundul lui Mirel Rădoi la echipa națională. Nicolae Dică a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu FC Voluntari.