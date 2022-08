Nicolae Dică explică de ce i-a dat banderola lui Tavi Popescu: “Este un lider în devenire! FCSB poate obţine mulţi bani pe el”

FCSB a reușit calificarea în play-off-ul Conference League , din Slovacia. Roș-albaștrii au învins cu 1-0 în tur, iar în returul de la București elevii lui Dică au reușit să câștige cu același scor.

Nicolae Dică, fericit de calificarea FCSB-ului în play-off-ul Conference League: “Era important să câştigăm, să mai obţinem o victorie”

La finalul confruntării, a fost mulțumit de prestația jucătorilor săi, spunând că un aport important în acest succes l-a avut şi publicul. Antrenorul a explicat şi de ce i-a dat banderola lui Tavi Popescu:

“Mă bucur că am reuşit să câştigăm, să ne calificăm. Era important să câştigăm, să mai obţinem o victorie. Am avut o atmosferă extraordinară. Am trăit astfel de momente şi ca antrenor, şi ca jucător.

Îmi doresc din tot sufletul să ajungem în grupele Conference League. Ar fi extraordinar pentru fotbalul românesc să mergem cu trei echipe în grupele Conference. Ar fi un început foarte bun pentru fotbalul nostru.

“Am riscat şi eu şi Mirel Rădoi. Dacă nu rişti, nu poţi să câştigi”

Am riscat şi eu şi Mirel Rădoi. Dacă nu rişti, nu poţi să câştigi. Am avut încredere în jucătorii pe care îi avem la dispoziţie. Ne-a ieşit până acum. Dar obiectivul nu este îndeplinit.

A fost acea scăriţă a lui Rusu şi parcă nu mai intra mingea în poartă. Sunt lucruri pe care nu poţi să le controlezi. Sunt trăiri ale mele, dar mă bucur că am reuşit să înscriem la acea fază.

“I-am dat banderola lui Tavi pentru că are personalitate, are valoare, poate deveni un lider”

I-am spus lui Rusu la schimbare că dacă ar fi dat scăriţă în repriza a doua, probabil ar fi marcat. Am spus-o că, pentru mine, Tavi Popescu este decar. Are libertate, mă bucur că face şi pe faza defensivă ce pregătim la antrenament.

I-am dat banderola lui Tavi pentru că are personalitate, are valoare, poate deveni un lider. Am decis ca Tavi Popescu să fie al doilea căpitan după Coman, este un jucător de viitor pe care clubul poate lua mulţi bani.

Au venit mulţi jucători în această perioadă. Rolul meu este să îi aduc la nivelul celorlalţi jucători cât mai rapid. Sperăm să reuşim două meciuri foarte bune şi să obţinem calificarea”, a spus Nicolae Dică.