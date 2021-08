Nicolae Dică explică neconvocarea lui Cristi Săpunaru: „Să ne rugăm de toți jucătorii retrași să revină?”

Antrenorul secund al echipei naționale a vorbit despre lotul selecționat de Mirel Rădoi pentru duelurile cu Islanda, Macedonia de Nord și Liechtenstein.

Nicolae Dică a explicat și motivul pentru care Cristi Săpunaru nu a fost convocat la națională, deși Rapid nu a primit gol în primele șase etape, spunând că nu se mai roagă nimeni de jucătorii deja retrași să revină la echipa națională.

Nicolae Dică explică neconvocarea lui Cristi Săpunaru

lui Cristi Săpunaru, spunând că fundașul Rapidului a decis să se retragă de la națională și că nici el, dar nici Mirel Rădoi nu se vor ruga de jucătorii deja retrași să revină în rândul „tricolorilor”:

„Daniel Niculae spunea că ar fi meritat măcar un jucător de la Rapid: Săpunaru e retras din echipa naţională. Când Mirel a vorbit cu Radu Ştefan şi a decis că nu mai vine, am zis ok. Dacă Bogdan Stancu, Tătăruşanu nu mai vor, ok.

Nu ştiu argumentele pentru care Săpunaru s-a retras de la echipa naţională, nu eram eu. Să vedem ce jucători mai sunt pe acea poziţie.

Nedelcearu, Chiricheş, Toşca joacă meci de meci în Turcia, e unul dintre cei mai buni la Gaziantep. Ghiţă în care credem. Noi pe Ghiţă am vrut să-l luăm înainte să aibă Covid, înainte să aibă problemele”.

„De ce vorbim despre un jucător, dacă s-a retras de la națională?”

Nicolae Dică a continuat și a explicat alegerile pentru meciurile României din calificările pentru Campionatul Mondial din Qatar:

„De ce vorbim despre un jucător, dacă s-a retras de la echipa naţională? De ce să venim să facem scandal? Săpunaru e un jucător de valoare, e căpitan de echipă la Rapid, jos pălăria pentru ce face la Rapid, dar nu văd de ce… Noi am mers pe Toşca, că a jucat meci de meci.

Am mers pe Nedelcearu, care e tânăr, de perspectivă. Noi nu aveam de unde să ştim că Săpunaru vine în România şi că va avea această evoluţie”.

„Să ne ducem să ne rugăm de jucători să revină la naţională? Ne-am rugat de doi, mergem după toţi? Nu putem lua în calcul un jucător retras de la echipa naţională? Am încercat să convingem jucători şi am fost respinşi”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Dragoş Grigore a fost accidentat şi considerăm că avem jucători care sunt peste. Camora… Bancu e suspendat pentru primul meci. Chiar am vorbit despre Latovlevici, dar ne-am gândit că e varianta Toşca, iar el poate fi şi fundaş stânga, şi central.

Nici eu nu-l ştiam foarte bine pe Raţiu. L-am urmărit înainte să plecăm în cantonamentul din Spania, apoi am fost impresionat de el. Am vorbit cu Mirel, iar pe mine m-a impresionat.

La Olimpiadă, a fost unul dintre cei mai buni oameni ai noştri. Prestaţiile de la Jocurile Olimpice l-au propulsat aici. Ducem lipsă de fundaşi laterali la naţională. Belu, anul trecut la Hermannstadt, nu a fost titular.

Dacă luăm un jucător care a disputat două, trei meciuri bune… Nedelcu a venit ca mijlocaş central. E posibil orice, poate acoperi două poziţii, fundaş central, dar ne gândim la el pentru postul de mijlocaş central”, a mai explicat Nicolae Dică alegerea fundașilor naționalei.