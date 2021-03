Nicolae Dică, obiectiv îndrăzneț cu Macedonia de Nord, Germania și Armenia: „Șapte puncte ne-ar fi la îndemână”. Video

România debutează joi în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. România – Macedonia de Nord, de la ora 21:45, este un meci foarte important, contra uneia dintre rivalele la locul 2. Germania și Armenia sunt următoarele adversare din această acțiune. Iar din grupă mai fac parte Islanda și Liechtenstein.

Mirel Rădoi, testat pozitiv cu noul coronavirus, nu va putea sta pe bancă la partida contra Macedoniei de Nord. Sunt speranțe că va fi vindecat până la duelul contra Germaniei, programat duminică, 28 martie, de la ora 21:45.

În absența lui Rădoi, secundul Nicolae Dică a fost cel care a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Macedonia de Nord. Iată cele mai importante aspecte despre care a vorbit Dică în fața jurnaliștilor.

Nicolae Dică a explicat care este situația selecționerului Mirel Rădoi: „Vom fi permanent în legătură cu el”

Despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să poată sta pe bancă: “Depinde de testele pe care le face, dacă va avea două teste negative este posibil să fie alături de noi. Avem o comunicare, o aveam și înainte, orice decizie o luăm împreună, chiar dacă nu este fizic lâng noi. Cineva va fi permanent în legătură cu el. Emoțiile mele sunt aceleași. Eu îmi asum orice, primul 11 îl voi stabili împreună cu Mirel. Fiecare avem argumentele noastre și așa vom face și acum. Chiar dacă era fizic aici, nu el răspunde singur de rezultate”.

Despre situația lui Florin Iacob, după ce Ionuț Radu a ajuns în cele din urmă la lot: “Florin Iacob rămâne la Națională, Ionuț Radu a venit pentru că cei din Italia au ridicat restricțiile, dar Iacob rămâne pentru că este un portar de perspectivă, pe mine m-a impresionat, are o personalitate puternică”.

Despre postul pe care va fi folosit Ovidiu Popescu: “A fost adus ca fundaș dreapta, dar el joacă pe mai multe poziții, deci și noi putm să-l folosim ș pe alte poziții”.

Nicușor Stanciu, așteptat să fie decisiv în următoarele meciuri: „Sper să marcheze și la echipa națională”

Despre Goran Pandev: “Pandev este cel mai important jucător, în ultimii 30 de metri poate să facă diferența”.

Despre forma lui Nicușor Stanciu: “Nicușor are evoluții foarte bune la echipa de club, sper să marcheze și la echipa națională. Stanciu la club e zi de zi cu colegii, cu antrenorul. S-a antrenat foare bine are rezultate foarte bune. Eu sper să aibă aceleași evoluții bune și la națională”.

Despre un eventual conflict cu Cristi Bălgrpdean: “Nu a fost niciun conflict cu Bălgrădean. Nu a ajuns la națională pentru că era accidentat atunci când am făcut convocările, nu a jucat nici la echipa de club”.

Nicolae Dică a explicat modul în care s-a făcut selecția la echipa națională. De ce lipsește Mitriță

Despre obiectivul din meciurile cu Macedonia de Nord, Germania și Armenia: “Eu mi-aș dori să luăm maximum de puncte. Noi vrem să câștigăm fiecare meci. Dar și 7 puncte ne-ar fi la îndemână”

Despre selecție și absența lui Mitriță: “Mitriță a fost în calculele noastre, dar în ultima lună și jumătate a jucat doar 90 de minute și era foarte greu să intre la echipa națională, avem soluții pentru acea poziție. De la mijlocul terenului în sus avem concurență, este benefic pentru că ne este greu atunci când trebuie să facem primul 11. Avem 3 jocuri în 9 zile, e loc pentru toți”.

Despre stilul de joc: “Noi ne dorim să ajungem să avem o posesie bună, să ne creaă ocazii, să facem presing sus, să stăm bine și în defensivă. Cu Mirel vorbim de foarte multe ori pe zi”

Dică, încrezător pentru debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2022: “Suntem favoriți cu Macedonia de Nord”

Despre Macedonia de Nord: “Macedonia e calificată la Euro, dar eu zic că noi suntem favoriți, mai ales că jucăm acasă.Noi avem această ambiție de a merge la un Campionat Mondial pentru că nu s-a mai întâmplat demult acest lucru. Ei sunt la un Campionatul European, noi încă așteptăm o calificare”.

Despre Keșeru: “Este unul dintre jucătorii cu experiență, poate fi decisiv”

Despre cea mai importantă săptămână din cariera lor de antrenor: “Am mai avut săptămâni importante, am avut meciuri importante, am fost în primăvara europeană, a mai trecut prin asta. Eu sper să câștig cu Germania și ca antrenor, dar primul meci e cu Macedonia”.

Despre convocarea la naționala mare a mai multor jucători eligibili și pentru tineret: “Jucătorii care sunt la echipa națională de tineret sunt ok, nu s-a sacrificat Campionaul European de tineret.