Nicolae Stanciu a dezvăluit secrete inedite din vestiarul naționalei: ”Le-am spus colegilor că li se termină carierele”

Nicolae Stanciu, 30 de ani, a dezvăluit pentru FRF TV că obiectivul naționalei României la EURO 2024 este calificarea în optimile de finală. Căpitanul reprezentativei noastre crede că ”tricolorii” pot termina pe primele două locuri în grupa din care mai fac parte Belgia, Slovacia, urmând ca a patra echipă să se decidă după . Stanciu afirmă că principalul atu al României este forța grupului.

”Cred că toate grupele sunt grele, echilibrate, nu doar grupa noastră. Toate echipele sunt puternice din moment ce sunt la EURO. Va fi un EURO interesant. Din play-off cred că favorită este Ucraina, dar și celelalte echipe se pot califica”, a precizat Nicolae Stanciu.

Decarul naționalei, 65 de selecții și 14 goluri, este optimist: ”Noi o luăm pas cu pas, de la meci la meci, cum am făcut-o până acum, dar cu siguranță obiectivul nostru este să ieșim din grupe, apoi vom vedea cum vor decurge lucrurile.

De când a venit Mister nu ne-am gândit prea departe, am luat-o meci cu meci. Vedeam ce putem să îmbunătățim, ce n-am făcut bine, și așa vom face și acum. Cu siguranță, obiectivul principal și realist este ieșirea din grupe”.

Nicolae Stanciu a evidențiat încă o dată că principalul atu al naționalei României este forța grupului. Liderul ”tricolorilor” consideră că acest lucru a contat enorm în obținerea calificării la EURO 2024 de pe primul loc în preliminarii, fără înfrângere.

”Forța grupului este principalul atu al naționalei. Știu că ne repetăm constant cu această frază, dar cred că ăsta este cel mai mare atu al naționalei în momentul de față. Suntem un grup unit, puternic, care lasă totul acolo pe teren când îmbrăcăm tricoul echipei naționale.

Apoi relațiile pe care le-am creat între noi, nu doar între jucători, cu toată lumea, cu staff-ul, cu oamenii de la Mogoșoaia. Toate astea ne-au ajutat foarte mult în preliminarii. S-a văzut de la meci la meci că suntem tot mai puternici, mai buni. A fost un aspect important, pentru că am terminat grupa neînvinși și am reușit să scriem o pagină de istorie pentru echipa națională”, a declarat mijlocașul formației saudite Damac FC.

Nicolae Stanciu spune că încă nu realizează că va participa la al doilea EURO din carieră, după EURO 2016 din Franța. ”E greu să descriu în cuvinte, doar visez la lucrul ăsta. Nu te gândești când te apuci de fotbal că vei ajunge să joci la turnee finale pentru țara ta. Mă simt împlinit din toate punctele de vedere. Pentru mine cel mai important este că îmbrac tricoul echipei naționale. Iar acum dacă voi avea șansa să fiu la două turnee finale va fi ceva unic, ceva ce va rămâne cu mine tot restul vieții”.

În 2016, Anghel Iordănescu i-a dat tricoul cu numărul 10 lui Nicolae Stanciu, care avea 22 de ani. În Germania, sub comanda lui Edi Iordănescu, fostul mijlocaș de la FCSB va fi căpitan de echipă.

”Este un sentiment unic să fiu căpitanul României la EURO 2024. Toți mai avem încă acea euforie de după calificare. Suntem extrem de bucuroși și de mândri pentru că a trecut mult timp de când nu ne-am mai calificat la un turneu final, iar ceea ce am realizat anul trecut este ceva istoric. Modul prin care ne-am calificat, neînvinși.

Cum am mai spus-o, pentru mine înseamnă totul să îmbrac tricoul naționalei României, iar să port și banderola de căpitan este ceva de nedescris. Este cea mai mare mândrie pe care o poți avea ca sportiv”, a mai spus Nicolae Stanciu.

Căpitanul naționalei a explicat cum au trecut ”tricolori” peste momente dificile din preliminarii și peste valul de critici care a lovit naționala când jocul nu era foarte convingător.

”Nu am simțit nevoia să răspund criticilor. A fost o campanie destul de grea, cu multe momente de cumpănă, dar forța grupului a fost imensă și am reușit să trecem cu bine peste ele. Chiar i-am sfătuit pe mulți dintre colegii mei să nu răspundă la critici, pentru că nu ajută cu nimic.

Noi am demonstrat la fiecare meci că dăm totul pentru România. Ne interesează doar să avem rezultate bune pentru țara noastră, să ajungem la turnee finale. Le-am spus colegilor că dacă ne vom califica toate acele critici vor dispărea. Ceea ce s-a și întâmplat. Pe viitor ne-am dori să nu mai existe atît de multe critici la adresa naționalei, dar sunt lucruri pe care nu le putem controla”, a declarat Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu a explicat și : ”Mereu e nevoie de încă puțin când joci pentru țara ta. Nu de ajuns doar să fii sută la sută. E visul oricărui copil… Toți care vin la lot dau acel încă puțin pentru echipa națională, pentru că meciurile la națională nu se compară cu cele de la echipele de club. Eu asta încerc să fac la fiecare meci, să dau mereu acel încă puțin pentru națională”.

Pe lângă unitate și modestie, aș mai adăuga faptul că toți am fost extrem de responsabili și disciplinați în tot ceea ce am făcut în campania de calificare la EURO 2024, atât pe teren, cât și în afara lui. Am urmat tot ce ne-a cerut Mister la antrenamente și la meciuri. A fost ușor să-i adun pe toți în aceeași barcă, pentru că sunt niște caractere frumoase. Anul trecut am înțeles cu toții ce trebuie să facem cu adevărat pentru a avea succes la națională. Le-am spus, trecuseră opt ani de la precedenta calificare, dacă mai trec opt ani și nu vă calificați ajungeți la 30 de ani și v-a trecut cariera” – Nicolae Stanciu, căpitan România