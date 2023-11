Nicolae Stanciu a fost unul dintre cei mai bun jucători ai României în această campanie. Căpitanul a ținut un monolog care mai mișca milioane de români cu siguranță.

Nicolae Stanciu, discurs-manifest pentru suporteri: „Cea mai mare realizare din carierele noastre. Depășește orice alt lucru”

Nicolae Stanciu și-a luat în serios rolul de căpitan și a vorbit pentru toți „tricolorii”: „Pentru mine este cea mai mare realizare din carierile noastre. Depășește orice alt lucru. Nu cred că putea să fie un scenariu mai bun, calificați cu 50.000 de oameni, cu una dintre cele mai mari artiste să cânte imnul.

ADVERTISEMENT

Sunt senzații unice și ne bucurăm. Au fost niște ani greu și pentru noi și pentru suporteri. Sunt sigur că am cu această calificare nu vor mai trebui să aștepte atât de mult o altă calificare.

Să îmbrăc acest tricou, să port și banderola, să joc în țara mea cu un stadion arhiplin pentru mine e totul și depășește orice: trofee, premii individuale sau orice alt lucru. E maximum ce am trăit și cred că asemenea bucurie nu voi mai simți foarte mult timp”.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu, despre Campionatul European: „Vrem să facem un turneu final de neuitat”

Nicolae Stanciu e mai motivat ca oricând să ajute România să facă o impresie bună : „Toți suntem conștienți și vrem să facem un Euro de neuitat. Sunt sigur că românii noștri o să ia cu asalt Germania”.

a dezvăluit ce va urma pentru națională României: „Încrederea e foarte mare și cred că am demonstrat că suntem un grup matur și nu ne hazardăm, rămânem cu picioarele pe pământ. Avem timp să închegăm jocul și vor mai fi multe meciuri amicale să ne punem la punct”.

ADVERTISEMENT

Stanciu a transmis și un mesaj pentru toți românii anticipând Ziua Națională a României: „Suntem români și nu trebuie să fim mândri de țara noastră doar de 1 decembrie. Avem o țară senzațională cu oameni minunați și suntem buni în foarte multe domenii. Le doresc ‘La mulți ani!’ și sper să le facem cât mai multe bucurii”, a mai spus mijlocașul la .

În vârstă de 30 de ani, Nicolae Stanciu a ajuns la 65 de meciuri în tricoul României și rămâne cel mai bun marcator în activitate la națională, cu 14 goluri.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, în asentimentul lui Nicolae Stanciu: „Cel mai frumos moment din viața mea”

: „Cred că cel mai frumos moment din viața mea să marchez în fața a 50.000 de români și le mulțumim că au fost alături de noi. E visul oricărui fotbalist să ajungă la un turneu final cu țara sa. Sunt mândru de această echipă.

De când am venit la prima convocare am zis că e șansa unei generații și putem să facem asta împreună. Suntem o familie, ne bucurăm pentru România și suntem alături. Sper să fiu acolo, să am ritm de joc și să vin aici pregătit 100% să dau totul”.