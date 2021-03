Nicolae Stanciu explică evoluțiile slabe din startul sezonului: „Nu a fost deloc ușor, am stat izolați”

Ajuns la vârsta de 27 de ani, Nicolae Stanciu și-a reintrat în formă și a început să marcheze pentru Slavia Praga. El a explicat de ce a început sezonul cu evoluții șterse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În viziunea fostului mijlocaș de la FCSB, marea problemă a fost reprezentată de situațiile neplăcute și epuizante în care a fost pus pe parcursul pandemiei de coronavirus.

De asemenea, el susține că a fost foarte dezamăgit după ce a ratat calificarea la Euro 2020 cu naționala României. „Tricolorii” au pierdut cu 2-1 meciul de baraj jucat în Islanda.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu explică evoluțiile slabe din startul sezonului: „Trag tare acum”

20 de apariții a adunat Nicolae Stanciu în tricoul celor de la Slavia Praga, în actuala stagiune a primei ligi din Cehia. În ultima vreme, evoluțiile sale au început să fie tot mai bune. Asta în timp ce startul sezonului a fost unul foarte slab pentru român.

Stanciu a explicat motivele pentru care lucrurile au arătat atât de rău la începutul stagiunii. El crede că ratarea calificării la Euro 2020 cu România, dar și programul dificil în contextul pandemiei de coronavirus au cântărit foarte greu.

ADVERTISEMENT

„Sunt extrem de fericit atunci când îmi ajut echipa. Pot spune cu sinceritate că nu contează pentru mine dacă reușesc să dau două goluri sau niciunul. Este foarte important pentru noi să câștigăm în continuare și să rămânem primii în clasament.

În toamnă, nu a fost deloc ușor pentru mine. Am călătorit cu echipa națională, am stat mereu izolați prin hotelurile la care eram cazați. Iar în final nu am reușit să ne calificăm la Euro 2020, ceea ce m-a făcut foarte trist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum trag tare la antrenamente pentru a convinge staff-ul că merit să joc. Încep să îmi revin”, a spus Stanciu pentru sport.cz după ce a marcat o dublă în succesul cu 3-2 contra lui Slovacko, din ultima etapă.

Modestia lui Stanciu după succesul cu Slovacko a fost una care nu l-a surprins pe antrenorul Slaviei. Acesta a punctat și el, după meci, că românul nu ar fi fost bucuros cu cele două goluri în lipsa unui succes al echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Cele două goluri nu ar fi fost mulțumitoare pentru el, dacă nu am fi câștigat cele trei puncte. Pentru Stanciu, succesul echipei valorează mult mai mult decât statisticile individuale”, a declarat Jindrich Trpisovsky.