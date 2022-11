Nicole Cherry a făcut anunțul despre sarcină: „Aș opta pentru un băiat”

La aproape un an de când a adus pe lume primul copil, Nicole Cherry a vorbit despre a doua sarcină. Vedeta se vede mamă de băiat și crede că i-ar fi mult mai greu cu două fetițe.

Nicole Cherry, dezvăluiri despre al doilea copil. Artista își dorește un băiat

În urmă cu aproape un an, Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată. Despre Anastasia, artista spune că este un adevărat dar pe care viața i l-a oferit.

Totuși, tânăra mămică a recunoscut că , și-a imaginat că va fi mamă de băiat. Mai mult, Nicole Cherry a vorbit despre cea de-a doua sarcină și a dezvăluit că nu știe dacă s-ar descurca cu două fetițe.

„Mult timp am crezut, până să aflu ce va fi Anastasia, că voi fi mamă de băiat. Mi se părea mie că am față de mamă de băiat și cred că și oamenii îmi spuneau mai des asta. Dar, până la urmă, nu știi a doua încercare ce urmează.

După experiența pe care am acumulat-o în ultimul an cu Anastasia, e greu cu fetițele. Cred că e mai ușor cu băieții și din ce am auzit eu, aș opta pentru un băiat”, a dezvăluit Nicole Cherry la

Sacrificiile pe care Nicole Cherry le face de când a devenit mamă: „Munceam din pasiune”

Cu gândul la viitor, Nicole Cherry își imaginează deja cum va arăta momentul în care Anastasia își va face primul iubit. Vedeta spune că nu va fi exagerată și nu are pretenții financiare de la cel care o va cuceri pe micuța sa, însă vrea să știe că este un om bun.

„Eu probabil o să zic: ‘Ce-i cu el? De unde a apărut? Câți ani are? Ce familie are?’. Să știm și noi. Dar nu la modul de vreun statut financiar, pur si simplu, să știm că părinții lui sunt cu capul pe umeri și a primit o educație bună.

Nu îmi doresc ceva din punct financiar pentru Anastasia, sănătate și să aibă parte de oameni buni care pe ea să ajute în viață să evolueze”, a declarat artista.

Chiar dacă Nicole Cherry demonstrează că este cât se poate de responsabilă. Artista muncește mai mult decât înainte pentru a-i asigura un viitor fără griji fiicei sale.

Chiar dacă se consideră o persoană norocoasă, Nicole Cherry este de părere că nimic nu se obține fără efort și sacrificii.

„Consider că sunt om care are stropul acela de noroc, un pic de praf magic. Lucrurile îmi ies atunci când îmi propun. Muncesc și foarte mult pentru ele.

Mai am momente în care mă gândesc că aș vrea să stau mai mult pentru Anastasia, dar totodată mă gândesc că dacă nu aș face toate lucrurile astea acum, n-aș mai prinde trenul și Anastasiei pe viitor i-ar lipsi ceva.

În momentul de față, până să o am pe ea, munceam pentru că îmi place și din pasiune. Și acum se întâmplă acest lucru, dar mă gândesc și la viitor”, a completat Nicole Cherry.