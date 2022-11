Nicoleta Luciu revine definitiv în televiziune. Cu ce post TV a semnat vedeta și câți bani va câștiga

Nicoleta Luciu este pregătită să revină permanent în televiziune și a semnat recent cu un post TV. Câți bani va câștiga vedeta?

Nicoleta Luciu se întoarce definitiv în televiziune

Câștigătoarea Miss România din 1999 revine permanent în lumea televiziunii, după ani buni în care nu a mai avut niciun proiect de lungă durată pe micile ecrane.

Vedeta am apărut a emisiunea Prețul cel bun, dar și . Nicoleta Luciu a semnat un contract pe doi ani cu postul Antena 1.

Vedeta va avea un salariu destul de mare la Antena 1, acolo unde va avea și propria emisiune. De asemenea, Nicoleta Luciu ar putea apărea și într-un serial TV.

“Nicoleta și-a vândut scump imaginea, astfel că ea va primi, lunar, în jur de 20.000 de euro, în funcție de numărul aparițiilor.

Nicoleta Luciu va avea și propria ei emisiune, săptămânală, i se pregătește și un rol într-un serial tv, dar va participa, episodic, și la altele, cum ar fi ca jurat la iUmor, post rămas liber după demisia lui Mihai Bendeac.”, a declarat, pentru , o sursă din trustul Intact.

Nicoleta Luciu a devenit cunoscută în 1999, după ce a câștigat titlul de Miss România. De atunci, bruneta a fost imaginea mai multor branduri cunoscute, a realizat un pictorial pentru Playboy și a avut roluri în câteva telenovele românești, cum ar fi Lacrimi de iubire și Iubire ca în filme.

În urmă cu câțiva ani, vedeta a renunțat să mai fie în lumina reflectoarelor și s-a mutat la Miercurea Ciuc, de unde este originar soțul ei.

Mamă a patru copii, fosta prezentatoare nu regretă alegerea făcută. La un moment dat, Nicoleta Luciu a declarat că .

Copiii vedetei au crescut, așa că acum își permite să facă naveta între Capitală și Miercurea Ciuc.

Cum se menține în formă Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu a fost dintotdeauna apreciată pentru aspectul său fizic. La 42 de ani, vedeta este în formă maximă și a dezvăluit cum reușește acest lucru.

În trecut, fosta actriță a avut probleme cu kilogramele în plus. Vedeta a renunțat la lactate și la carne de câțiva ani.

Cu toate acestea, bruneta are momente în care mănâncă dulciuri sau carne, mai ales că stă foarte mult în bucătărie.

“În general, am mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop! Și nu mai mănânc de vreo patru ani.

Carne, mai gust, când mai fac perișoare sau când gătesc. Stau multe ore în bucătărie.

Nu rezist să nu mănânc, însă, atunci când fac tiramisu, le pun la fiecare, iar eu iau direct din polonic.”, a explicat Nicoleta Luciu pentru sursa citată mai sus.