Nicoleta Voicu se teme pentru viața ei. Artista a fost urmărită pe stradă. „Nu mai știu ce să cred”

Nicoleta Voicu trece prin clipe de coșmar și este speriată pentru viața ei, după ce a fost urmărită pe stradă cu ceva timp în urmă. Interpreta de muzică populară a apelat la ajutorul Poliției și trăiește într-o continuă teroare.

În cadrul unei emisiuni, cântăreața a mărturisit că primește apeluri la ore târzii de la numere necunoscute și chiar la cinci dimineața, motiv pentru care le-a cerut ajutorul oamenilor legii.

Nicoleta Voicu este una dintre cele mai apreciate artiste, iar vocea ei a bucurat milioane de români. Cântăreața nu are o viață roz, fiind implicată într-un scandal imens cu Gheorghe Turda, fostul ei iubit.

Nicoleta Voicu se teme pentru viața ei. Artista a fost urmărită pe stradă

Nicoleta Voicu trăiește într-o tensiune de neimaginat din cauza numeroaselor apeluri pe care le primește de la numere necunoscute, la ore târzii din noapte. Mai mult, vedeta susține că a fost urmărită pe stradă, lucru care nu a făcut decât să-i amplifice starea de panică.

Interpretei îi este frică să iasă din casă după ora 17, iar atunci când iese preferă să își ia câinele cu ea, ca să nu fie singură. Cum apelurile telefonice nu se opresc, artista a mers la Poliție și a explicat situația dificilă cu care se confruntă.

Telefoanele de la numere necunoscute nu au început de curând, ci în urmă cu aproape doi ani, atunci când a fost sunată pentru prima oară de un număr privat.

„Trăiesc acest coșmar din aprilie 2019. Primul apel de pe număr privat. primesc de pe numere care apar, dar mă îngrozesc cele cu număr privat. Am fost la Poliție. Totul este palpabil. Am rezolvat situația cu numerele care apar. Încă sunt salvate în telefon. Nu le-am șters. Pentru că sunt apeluri la 12 noaptea, la 3 dimineața, la 5”, a declarat cântăreața la emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars.

Nicoleta Voicu aude bătăi în ușă

Artista nu este panicată numai din cauza apelurilor și susține că aude tot mai des bubuituri în ușă, motiv pentru care stă tot timpul cu ușa încuiată. Seara preferă să ias cu câinele ei, care ar putea să o avertizeze dacă este un pericol în cale.

„Nu mai știu care este granița între normalitate. De 2 sau 3 ori aud bubuituri în ușă, după care este ca cineva fuge pe scări. Panica mi-o transmite Max, câinele. După ora 17 seara, am ajuns să ies cu câinele, iar după 17:00 să îmi fie frică să ies”, a mai spus Nicoleta Voicu.

După ce ar fi fost urmărită pe stradă, artista a mers alături de o persoană cunoscută cu care s-a întâlnit în cartier, altfel nu s-ar fi simțit în siguranță. Legat de telefoanele pe care le primește, vedeta este de părere că persoanele în vârstă sunt cele care o apelează, întrucât a salvat numerele și nu au WhatsApp.

„Noaptea nu mai știu ce să cred. Intră și iese lume din bloc. Este protejat, dar am mai fost o situație în care eram cu câinele și era o persoană care mă urmărea. Am avut noroc cu o altă persoană din cartier cu care am mers, după ce m-am speriat că mă urmărea.

Eu am 20 de ani de activitate artistică. Am cântat în restaurante. Nu am avut niciun incident. În 2020, în fiecare lună, am facut un playlist care a ajuns la poliție. Sunt multe apeluri din partea persoanelor care nu au whatsapp și atunci mă gândesc la persoanele în vârstă”, a continuat Nicoleta Voicu.