Nicoleta Voicu stă în frig de teama facturilor mari. Cu câți bani trebuie să se descurce lunar: „Dorm cu ciorapii în picioare”

Nicoleta Voicu are probleme serioase cu banii. Artista se descurcă greu și a mărturisit că îi este teama de facturile mari, așa că a început să ia măsuri drastice.

Nicoleta Voicu stă în frig de teama facturilor mari

Artista a mărturisit că iarna stă practic într-o garsonieră, pentru că nu mai încălzește cele două camere ale apartamentului său, de

Soluția pe care a luat-o artista de muzică populară a fost să se retragă doar într-o cameră și să se îmbrace mai gros. Noaptea, Nicoleta Voicu doarme cu ciorapii în picioare și cu un hanorac mai gros pe ea.

„Vara am apartament cu două camere și iarna garsonieră, pentru că m-am retras de frica facturilor și anul trecut a fost o mică discuție, au fost niște kW trecuți în plus în factura mea și acum nu am de ales decât să fac frigul. (…)

Am mâinile destul de reci, dorm cu ciorapii în picioare, am un hanorac de noapte (…) Am un convector destul de păgubos, are un consum exagerat și e doar pe 2 din 6”, a spus aceasta la Antena Stars.

Nicoleta Voicu are o sumă destul de mică de bani cu care să se descurce

și trebuie să se descurce lunar cu 2500 de lei și traiul este greu, spune ea, având în vedere că 1.700 de lei se duc numai pe cheltuielile necesare traiului. Tocmai de aceea, artista face economie cum poate.

Greu este pentru Nicoleta Voicu și când vrea să facă un simplu duș, pentru că trebuie mai întâi să aprindă aragazul pentru a mai încălzi baia înainte. Și boilerul îl ține în priză doar când face baie sau spală vase.

„Eu în bucătărie nu am nimic cu care să încălzesc, la baie când fac baie e coșmarul de pe lume că trebuie să aprind aragazul, să încălzesc zona. Acum destul de mici (n.r. facturile) că am făcut economii.

Boilerul e scos din priză, îl folosesc doar când fac baie, când mai spăl vase. (…) Anul trecut am plătit o factură, încălzind o singură cameră, de 700 de lei”, a spus artista la Antena Stars.