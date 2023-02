Nicolo Napoli, discurs scurt, dar cuprinzător după victoria cu Rapid: „Am meritat să câștigăm”. Jucătorii lui FC U Craiova, cu gândul la play-off: „Avem șanse”

FC U Craiova 1948 a reușit să-i administreze Rapidului prima înfrângere pe teren propriu din campionat în actualul sezon, iar după o perioadă de secetă . Nicolo Napoli s-a declarat mulțumit la finalul partidei din Giulești, în timp ce jucătorii se gândesc deja la lupta pentru play-off.

Nicolo Napoli, mulțumit după Rapid – FC U Craiova 1948 1-2: „Am meritat să câștigăm”

Nicolo Napoli a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor și a fost încântat de atmosfera din Giulești. În ultimul meci de pe teren propriu, FC U Craiova 1948 a jucat fără spectatori după pe fondul scandalului de rasism și xenofobie de la Sfântul Gheorghe.

„Am meritat să câștigăm meciul. Băieții au jucat bine. Sunt fotbaliști buni. Dacă era și Compagno, am fi avut un atacant de înălțime. Fotbalul este frumos când sunt oameni în tribună”, a declarat Nicolo Napoli.

FC U Craiova 1948 se află pe locul 7 în campionat cu 30 de puncte în 24 de partide, iar jucătorii olteni se gândesc la lupta pentru play-off. Radu Negru, fundașul dreapta al echipei finanțate de Adrian Mititelu, consideră că jocul ofensiv al Rapidului le-a priit.

„Ne mobilizăm la fel de bine la fiecare meci. Cred că ne priește faptul că și ei sunt o echipă care atacă, ies la joc, nu se închid și nouă ne convin genul acesta de adversari. (n.r. play-off) Cât timp matematic este posibil noi ne dorim, ne gândim. Până la urmă de ce nu? Luăm fiecare meci în parte și de ce nu? Atâta timp cât facem jocuri bune cu echipe din fruntea clasamentului”, a declarat Radu Negru.

Jucătorilor de la FC U Craiova 1948 le lipsesc meciurile cu suporterii în tribună: „Se simte ca la un amical”

Radu Negru a vorbit și despre ipostaza în care s-a aflat FC U Craiova 1948 în etapa precedentă cu ”U” Cluj. Oltenii s-au impus fără probleme, scor 5-0, în fața unui stadion gol.

„Cred că are legătură cu ce v-am spus mai devreme. Atâta timp cât o echipă bună, are un fotbal de calitate și iese la joc, să atace și să fie în ofensivă și noi la rândul nostru profităm de acest lucru pentru că și noi suntem o echipă la fel de ofensivă și ne priește genul acesta de adversare.

Când stadionul este plin orice jucător de pe teren se simte fotbalist în adevăratul sens al cuvântului, dar până la urmă noi ne facem treaba de jucători. Ce se întâmplă în tribune este treaba lor, ei au rivalitățile lor între ei. Noi, cât timp suntem în teren suntem adversari, după ne respectăm, nu avem nicio problemă unii cu alții sau chestii de acest gen. Ei au codurile lor și așa mai departe.

Sincer se simte ca la un meci amical, se aud toate vocile, orice strigăt, orice lucru spus în teren se aude, dar până la urmă dacă așa este mai bine pentru club. Până nu se clarifică treaba cu suporterii, cu ceea s-a întâmplat la Sepsi. Noi nu avem niciun cuvânt de spus. Dacă așa se decide să jucăm, fără spectatori, noi nu avem ce să facem. A fost de bun augur pentru că am câștigat la scor acasă fără spectatori”, a declarat Radu Negru, la finalul partidei.

Dragoș Albu se gândește la play-off după victoria cu Rapid: „Merităm”

, integralist în meciul cu Rapid, consideră că FC U Craiova 1948 merită să obțină un loc de play-off. Jucătorul în vârstă de 21 de ani a avut doar cuvinte de laudă la adresa giuleștenilor.

„A fost un derby asta e clar. Am arătat mai bine de la meci la meci și mă bucur că arătăm așa. Cred că merităm mult mai mult, merităm să jucăm în play-off pentru că avem calitate în echipă.

E bine totuși că ne-am revenit și că arătăm mai bine de la meci la meci. Trebuie să luăm pas cu pas și să o ținem tot așa. (n.r. decizia FRF) E foarte important pentru noi, dar ce ține de noi este să câștigăm ce ne-am mai rămas și sper să avem o șansă mică să ne agățăm de play-off pentru că merităm. Nu oricine câștigă în Giulești. Noi am făcut-o în seara asta. Tot respectul pentru Rapid. Au o echipă foarte bună cu un stadion foarte frumos, plin tot timpul, dar noi am arătat foarte bine astăzi și cred că am meritat victoria.

Fotbalul fără suporteri nu e fotbal. Din păcate în România sunt din ce în ce mai puține stadioane pline, iar aici este aproape meci de meci. Este clar că ne dă un impuls când stadioanele sunt pline.

(n.r. Voluntari) Indiferent de cum va fi până atunci și la ora meciului, noi sperăm să ne facem treaba, să câștigăm și cred că avem șansa să intrăm în play-off”, a spus Dragoș Albu.