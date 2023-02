Adrian Mititelu exultă după victoria din Giulești. „Câștigăm mereu cu Rapid, o să mă țină minte și peste 100 de ani!”

Patronul oltenilor i-a lăudat pe rapidiști, despre care a spus că au o echipă puternică și o galerie minunată, dar era sigur că le va strica seara acestora, exact ce i-a transmis și lui Dan Șucu, unul dintre patronii giuleștenilor.

Adrian Mititelu exultă după victoria din Giulești

după victoria obținută de FC U Craiova în Giulești, fiind mândru de echipa sa și considerând că doar ghinionul a făcut ca locul ocupat în campionat să nu fie mai sus.

„Îi iubesc pe Rapidiști și cred că au cea mai frumoasă atmosferă din România. Știu ce valoare are echipa, poate azi mă crede toată lumea. Doar ghinioanele au făcut să fim mai jos în clasament, noi am învins Rapidul, o echipă foarte bună a campionatului.

E cea mai frumoasă atmosferă, îmi pare rău că le-am stricat atmosfera, dar asta e, să mă țină minte și peste 100 de ani, că tot câștigăm cu ei. Dacă n-ar fi această decizie, care mi-e frică să nu fie în favoarea lui Sepsi, visam mai mult, dar chiar și așa visăm la play-off, chiar dacă e greu.

Rapid are cea mai bună echipă din campionat, dar noi am învins, asta înseamnă că avem valoare. Dacă acceptam oferta de 4 milioane pe Bauza era bine, că banii erau buni. La vară cred că va pleca, pentru că e foarte bun și am avut oferte pentru el. Avem și înlocuitori, nu e problemă”, a spus Adrian Mititelu, la finalul meciului.

Adrian Mititelu a vorbit și la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre , vorbind despre ofertele pe care le-a primit de-a lungul timpului pentru mijlocașul argentinian.

„Domnul Șucu m-a sunat, dar i-am spus că-i stric seara!”

și a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Dan Șucu, în care l-a amenințat că îi va strica seara. În finalul discursului, patronul oltenilor a amintit că doar echipa sa a reușit să câștige pe Giulești.

„Domnul Șucu m-a sunat și mi-a spus că nu poate să vină la meci, pentru că e răcit, e un om deosebit. I-am spus că îi vom strica seara.

Îi simpatizez pe rapidiști chiar dacă unii m-au înjurat și m-au jignit. Până acum doar echipa lui Adrian Mititelu a învins în Giulești și asta spune multe”, a mai spus Adrian Mititelu.