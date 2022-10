Nicolo Napoli e gata să revină la FC U Craiova 1948: „Este posibil, să se vorbească bine între ei și ajung”. Exclusiv

după înfrângerea suferită cu Chindia Târgoviște, scor 0-1. Nicolo Napoli a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre o posibilă revenire la formația din Bănie.

Revine Nicolo Napoli la FC U Craiova 1948, după plecarea lui Marius Croitoru: „Ne ascultăm părerile și ajung, nu e nicio problemă”

Ultimele rezultate înregistrate în SuperLigă și evoluțiile sub așteptările publicului din Bănie l-au făcut pe Marius Croitoru să părăsească FC U Craiova 1948. , după anunțul făcut de club la scurt timp după înfrângerea de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

După despărțirea de tehnicianul de 42 de ani, FC U Craiova 1948 va fi pregătită de cuplul Paul Răducan – Florin Drăgan. Cei doi membri au făcut parte din staff-ul ales de Marius Croitoru la formația din Bănie și conduce vor antrenamentele oltenilor până la numirea noului antrenor.

Unul dintre antrenorii care ar putea să preia FC U Craiova 1948 este Nicolo Napoli. Tehnicianul italian a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu a fost contactat de oficialii oltenilor, dar nu ar refuza o eventuală revenire în Bănie.

„Sunt acasă în Italia, dar m-am uitat la meciuri și știu ce se întâmplă, știu tot. Pe mine nu m-a contactat nimeni până în acest moment. Este posibil (n.r. o revenire la FC U Craiova 1948), trebuie să vorbească bine între ei, să ne ascultăm părerile și ajung, nu e nicio problemă”, a declarat Nicolo Napoli.

Nicolo Napoli are opt mandate pe banca tehnică a lui FC U Craiova 1948

Nicolo Napoli și-a petrecut o mare parte din carieră în campionatul românesc, fiind antrenor la echipe precum FC U Craiova 1948, FC Brașov, Astra Giurgiu, CS Drobeta Turnu-Severin și Politehnica Iași. Acesta a strâns opt mandate pe banca tehnică a formației din Bănie.

Ultimul mandat al tehnicianul italian la FC U Craiova 1948 s-a terminat în vara acestui an, după ce a salvat echipa de la retrogradare. Acesta a avut un parcurs excelent pe banca tehnică a oltenilor și a reușit să obțină nouă victorii, patru remize și cinci înfrângeri.

În sezonul trecut, . La acea vreme, Nicolo Napoli a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că se simte foarte bine în România și mai ales la Craiova.

„Sunt fericit, am lucrat în România mulți ani și pentru asta am ajuns la 200 de meciuri în Liga 1. Încerc să ajung cât mai sus posibil. Sunt aici pentru că mă simt bine în România, în special la Craiova, am amintiri plăcute aici”, spunea Nicolo Napoli pentru FANATIK.

