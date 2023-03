Nicolo Napoli, surclasat de Cristiano Bergodi în finala de play-off Sepsi – FC U Craiova: „Au avut un om de paie pe bancă!”. Video Exclusiv

FC U Craiova a jucat finala pentru play-off având două șanse din trei. Căci și la egal prindea primele șase poziții. Sepsi , după un meci pe care l-a controlat cu autoritate.

Dănuț Lupu, verdict categoric: ”Domnul Bergodi l-a cam surclasat pe Napoli la toate capitolele”

La , confruntarea dintre Sepsi și FC U Craiova a fost analizată amănunțit. Inclusiv din perspectiva duelului celor doi antrenori italieni, Cristiano Bergodi și Nicolo Napoli.

Opinia generală a fost că Nicolo Napoli a fost un om de paie. A fost surclasat din punct de vedere tactic, nu a avut reacție. Și, în plus, a părut deconcentrat.

Dănuț Lupu a adus aminte faptul că a anticipat faptul că Sepsi se va impune. Și a identificat cauzele care au dus la prestația lipsită de culoare a oltenilor.

”Presiunea care au pus-o Mititelu și toată conducerea pe jucători nu a fost un lucru benefic. Dacă i-ar fi lăsat în pace, poate că jucau altfel. Atâta timp cât n-au reușit să facă nici egal la Sibiu, era clar că Sepsi va bate.

Într-adevăr, domnul Bergodi l-a cam surclasat pe Napoli la toate capitolele. A reușit să facă o anonimă din echipa Craiovei, care, într-adevăr, în ultimul timp practica un joc bun.

E o problemă și la majoritatea jucătorilor. Atunci când îți dorești să joci bine, niciodată nu reușești. Mă dau exemplu pe mine.

De cîte ori spuneam că duminică avem meci greu, cât am să mă pregătesc, trăgeam de mine și ieșeam din ritmul obișnuit, doar prost jucam.

Atunci când mă antrenam în ritmul meu obișnuit, jucam bine. Ieșeam din tipare, o făceam prost. Plus presiunea pusă asupra lor, neavând nici experiența necesară pentru astfel de meciuri…

Și mai este o problemă. Uitați-vă la toți fotbaliștii buni din campionatul nostru. Atâta timp cât un antrenor îi închide și nu-i lasă să se întoarcă, devin nuli. Nu rezistă presiunii.

Altfel, este ușor. Te lasă să te întorci, să controlezi mingea, să ridici capul. Și pe mine, dacă mă lasă unul acum să mă întorc, îl driblez și acum. Dar când este presiunea aceea și stai lângă el, este greu, devine jucător anonim”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

”Echipa este imaginea antrenorului. Aseară, Craiova a arătat cum a arătat Napoli”

Unul dintre principalii vinovați de înfrângerea oltenilor a fost antrenorul Nicolo Napoli, care pur și simplu nu a existat decât fizic la Sfântu Gheorghe: „Craiova mi s-a părut fără antrenor. Mi s-a părut că bietul Napoli era și el acolo, o fantoșă pe bancă. Nu l-am văzut ieșind, nu l-am văzut proactiv, nu am văzut grinta, nu am văzut acea răutate… Nu l-am văzut să facă și el ceva”, a spus moderatorul Horia Ivanovici.

Analiza a fost continuată de Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu. ”Marii antrenori și marii specialiști spun o vorbă. Echipa este imaginea antrenorului. Întotdeauna. Aseară, echipa a arătat cum a arătat Napoli.

Zîmbitor înainte de meci, aparent relaxat, fără reacție în timpul lui. Nu știu ce s-o fi întâmplat în pauză, dar înțeleg că nu el a fost eroul principal în acea perioadă. Ori asta nu trebuie să se întâmple la nicio echipă de pe lumea asta.

Acolo, în vestiar, antrenorul trebuie să fie cel care să regleze lucrurile din punct de vedere tactic și mental în pauza jocului.

”Antrenorul, cel mai important om din vestiar”

Mie îmi este greu să cred că în pauza meciului Milan – Liverpool, când Milan conducea cu 3-0, în vestiarul celor de la Liverpool a intrat finanțatorul. Fie și să-i motiveze.

Țin minte că discuția, care a fost preluată de toată presa, a fost de genul acesta: ”Oameni buni, e 3-0 pentru Milan. Uitați-vă câți oameni au venit pentru voi. Încercați să dați un gol. Atât. Nu trebuie să câștigați meciul acesta.

Trebuie să dați măcar un gol. Și dacă voi veți reuși să dați un gol și să-i bucurați pe cei care au venit de la așa distanță pentru voi, eu, antrenorul, vă garantez că nu pierdeți meciul acesta”.

Acesta a fost discursul. Apropo de ceea ce înseamnă să fii psiholog, motivator. Evident, trebuie să ai și șansă pentru a putea să întorci de la 3-0. Dar antrenorul trebuie să rămână, în acest sport, și-n toate sporturile din lume, cel mai important om din vestiar.

Nimeni altcineva nu poate ajuta o echipă mai bine decât antrenorul. Dacă antrenorul este bun. Dacă nu este bun, pleacă, și vine la al 10-lea mandat înapoi”.

”Părea indiferent”

Horia Ivanovici a semnalat și un alt amănunt. Acela că, la finalul meciului, Nicolo Napoli afișa un zâmbet larg în momentul în care l-a îmbrățișat pe Cristiano Bergodi, omologul său de pe banca lui Sepsi.

”A părut și înainte de meci, și pe toată durata lui, ca și după, deconcentrat. Părea indiferent. Craiova părea o echipă care-și îndeplinise obiectivul.

Și ei s-au dus acolo pentru nocturna frumoasă, gazonul foarte bun, lume, flash-urile acelea când marchează echipa gazdă.

Părea că el era împăcat cu situația indiferent ce se întâmpla. Și-n toate vestiarele acestea moderne, la noi, în România, sunt televizoare. Și jucătorii văd.

Te duci la flash-interviu și râzi și spui că o să fie bine, iar dacă nu o să fie bine, oricum este, pentru că era vorba despre un bonus, căci avem Cupa, avem play-out-ul.

Și după aceea intri în vestiar și vrei să pari ăla concentratul și durul. Hai băieți, să facem, ne-am pregătit. Nu poți să treci atât de ușor de la o stare la alta.

Și încă ceva. Am mai văzut un studiu. Și am înțeles că au stat de vorbă înainte de meci 20 de minute. Am văzut un studiu în care scria că toți antrenorii mari ai lumii stau de vorbă cu echipa înainte de meci maxim între 8 și 12 minute.

Pentru că au constatat specialiștii că intervalul acesta este cel mai bun pentru ca jucătorii să înmagazineze ultimele informații, pentru a-i motiva. Și pentru ca ei să-și păstreze dopamina aceea, și adrenalina, pentru începutul de joc.

”Singurul supărat era domnul Mititelu”

Am văzut inclusiv când dădeau la poartă, la încălzire. Dădeau în inelul 1, că numai pe acesta îl au prin rândul 15, și râdeau. Dacă el râde la flash (n.r. Napoli), tu râzi la încălzire…

Singurul supărat era domnul Mititelu. Eu am crezut că nu va rezista până la final. Mă așteptam ca în a doua repriză să nu-l mai văd.

Când am văzut în minutul 48 că s-a luat gol, am zis că nu mai suportă și pleacă. Este de apreciat că a rămas să ducă crucea, cum se spune, până la capăt.

Noi luăm tot ceea ce este mai prost de afară. Îi vedem pe aceia că zâmbesc. Dar ei știu și când să o facă. Zîmbesc, se îmbrățișează, acolo, pe tunel, în Champions League. Se întâlnesc cei care sunt colegi la echipa națională.

Dar nu râd. Se vede concentrarea”, a concluzionat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

