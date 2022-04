Nicu Covaci împlineşte 75 de ani. Unde locuieşte acum fondatorul trupei Phoenix

Nicu Covaci împlinește 75 de ani. Faimosul artist a trebuit să stea departe de scenă în ultimii doi ani, având în vedere pandemia, astfel că acum se poate bucura de toate privilegiile vieții de artist, după ce pericolul a mai trecut.

Nicu Covaci, fondatorul Phoenix, a ajuns la vârsta de 75 de ani

Nicu Covaci a fondat în 1962, la Timișoara. De atunci au trecut șase decenii, dar el încă se luptă să țină în viață tot ce a însemnat această trupă.

Totuși, conform declarațiilor făcute de acesta, Pheonix este cea care îl ține pe el în viață, și nu invers, trupa fondată acum 60 de ani fiindu-i sursă de inspirație și energie, un motiv în plus de a se bucura de viață.

„Phoenix mă ține pe mine, mai mult decât îl țin eu. Am acest proiect, care mă face să fiu încă plin de energie, de inspirație.

Mă simt foarte bine și, datorită Phoenixului, nu am voie să văd rău”, spunea artistul, conform Agerpres.

Unde locuieşte Nicu Covaci

Nicu Covaci trăiește în Spania de mai bine de 30 de ani, dar se întoarce des acasă, având în vedere că este mereu chemat pentru concerte. Artistul a fost pentru prima dată în Costa Brava în 1987 și de atunci nu a mai plecat.

Cântăreţul și soția sa locuiesc împreună în Moraira, Spania de peste 30 de ani. Inclusiv sărbătorile pascale obișnuiesc să le facă acolo.

Fondatorul trupei Pheonix își amintește că a plecat pentru prima dată în Spania în căutarea unor aventuri și pentru a găsi un loc nou pentru scufundări. A găsit, în schimb, un loc care avea să îl cucerească pentru totdeauna.

De altfel, Nicu Covaci a povestit că a găsit o casă de vânzare, pe care a cumpărat-o, deși aceasta se afla în pădure efectiv, neavând nici măcar stradă.

Artistul a plecat și cu amintirile din țară, inclusiv boxele în care colegii săi de trupă au stat ascunși în anul 1977, atunci când au fugit din România.

De asemenea, acesta mărturisea că a găsit în Spania un adevărat colț de rai, care are atât pădure, cât și mare, astfel că poate merge mereu la scufundări.

„Din punct de vedere al sănătăţii, nu am de ce să mă plâng, pentru că am avut norocul o dată în viaţă, să găsesc un colţişor de Rai, în Spania. Este un aer deosebit. Am „Ceahlăul” în spate, păduri de pini şi palmieri în jur, şi mare sub nas.

Ce să mai vreau? Aici îmi încarc bateriile, sunt şi scafandru cu diplomă, mă bag sub apă şi vânez peşti. Dar sunt depresiv, sunt deprimat, trist de ceea ce se întâmplă în lume, îngenunchierea populaţiei şi disciplinarea lui, crimele care se întâmplă”, a declarat Nicu Covaci.

Nicu Covaci, în scandal cu Mircea Baniciu

Nicu Covaci și Mircea Baniciu au fost certați ani de zile, iar ei abia la aniversarea a 60 de ani de la înființarea trupei.

Cei doi artiști au fost implicați într-un scandal vreme de 30 de ani, dar se pare că împăcarea a fost doar una profesională, iar despre reluarea relației de prietenie dintre Nicu Covaci și Mircea Baniciu nu se știe nimic.

„Era momentul… Vrem să facem un spectacol excepțional, la 60 de ani de la înființarea trupei și apoi mai vorbim”, a spus Nicu Covaci pentru FANATIK.

La rândul său, Mircea Baniciu a recunoscut că a fost sunat chiar cu o lună înainte de fondatorul trupei pentru a lua parte la concertul dedicat împlinirii a 60 de ani de Phoenix.

„Este drept, Nicu m-a sunat încă de acum o lună. Pentru Phoenix și pentru un asemenea eveniment sunt mereu disponibil. Apoi, vom vedea”, a mai spus el, tot pentru FANATIK.