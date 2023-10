Nicu Stanciu îşi pune cenuşă în cap după Belarus – România 0-0: “Îmi asum. Acolo am pierdut meciul”

România a încheiat la egalitate, . O remiză amară pentru “tricolori”, care au făcut un meci modest şi au ratat o şansă uriaşă de a urca pe primul loc în grupa de calificare.

Nicu Stanciu îşi pune cenuşă în cap după Belarus – România 0-0: “Acolo am pierdut meciul”

Nicu Stanciu şi-a asumat responsabilitatea pentru această remiză la finalul confruntării, spunând că dacă ar fi marcat la ocazia uriaşă ratată în prima parte, altfel ar fi stat lucrurile:

“Este greu de digerat. Fără dubii, meritam să câştigăm. Am făcut totul, dar ne-a lipsit golul. Îmi asum ratarea din prima repriză, din primele minute. Acolo am pierdut meciul pentru că nu am reuşit să marchez la acea fază.

Nu este de vină starea gazonului, nu am lovit mingea cum trebuie. Dacă marcam, altfel era meciul. Îmi asum responsabilitatea şi îmi doresc să fim conştienţi că depinde de noi calificarea în continuare.

“A trebuit să muncim pentru tot ce am obţinut. La fel vom face şi acum”

Nu am avut norocul să batem în ultimul minut, cum am făcut Israelul. Dacă vrem să ne calificăm, trebuie să batem şi Israelul. A fost destul de greu să reuşim să trecem de ei.

Aveau talie destul de înaltă. A fost destul de greu, nu am reuşit să îi deschidem astăzi. Aşa ni s-a întâmplat mereu. A trebuit să muncim pentru tot ce am obţinut. La fel vom face şi acum.

Acum este cel mai important să luăm trei puncte cu Andorra. Probabil şi dacă am fi câştigat azi, jucam decisiv în Israel. Sper să câştigăm şi acolo. Vom face totul”, a spus Nicu Stanciu la final.

România, trei meciuri pentru calificare

Cu această remiză, , două mai mult decât Israel, echipă cu un meci mai puţin disputat. “Tricolorii” mai au de disputat încă trei meciuri, unde se va decide calificarea.

Duminică, de la ora 21:45, România va întâlni pe teren propriu Andorra. În luna noiembrie, “triolorii” încheie cu o dublă “de foc”: cu Israel în deplasare şi cu Elveţia acasă.