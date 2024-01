Concluzia lui Nicușor Bancu după Universitatea Craiova – Slovacko 1-1: “Pe viitor lucrăm mai mult la atac”

Nicușor Bancu, jucător de bază la Universitatea Craiova, recunoaște că echipa sa primește mult prea ușor goluri, însă e convins că toate problemele vor fi reglate până la partida dintre Craiova și Farul, din weekendul următor.

Nicușor Bancu, optimist după egalul cu Slovacko

De remarcat absența de pe teren a vedetei Alexandru Mitriță, care a avut anumite probleme medicale și a fost menajat. Cu toate acestea, Bancu transmite că Mitriță va fi apt de joc cu Farul, pentru că nu este ”nimic grav”.

, chiar dacă Mitri a avut ceva probleme acum, dar nu este grav. Speram ca și Screciu să-și revină în curând, ne-am pregătit foarte bine, ne-am descurcat mai bine ca în primul meci.

Am jucat astăzi cu o echipă puternică, ne-am ridicat la nivelul lor”, a punctat Nicușor Bancu.Fotbalistul le-a atras, totuși, atenția coechipierilor săi că echipa ratează mult prea multe ocazii, în timp ce primește gol prea ușor.

Aceste probleme ar trebui rezolvate până la meciul cu Farul, crede Nicușor Bancu. Cât despre perioada de cantonament din Antalya, aceasta ar trebui să fie un plus pentru Universitatea Craiova, este de părere fundașul.

Probabil că și asta e o problemă (n.r. că ratăm mult și primim gol). La 1-0 stai cu emoții, orice fază poate să fie gol, nu este bine, încercăm pe viitor să lucrăm mai mult pe faza de atac.

Am încercat să pregătim toate părțile, acasă sigur vom pune la punct acest lucru. Sperăm să marcă mai mult decât am făcut-o. Aștept să înceapă campionatul. Am muncit foarte mult cu toții, am suferit destul. Așteptăm duminică să vină cât mai multă lume la stadion, să batem. Eu nu am probleme cu condiția fizică, mă bucur că și colegii mei au avut aceeași atitudine”, a remarcat Nicușor Bancu.

În încheiere, fotbalistul a apreciat prezența patronului Mihai Rotaru în tribună, un semnal că este alături de fotbaliști. ”În amicale nu prea seamănă cu cele oficiale, cu siguranță la meciul cu Farul vor fi alt meci, e altceva. Normal, e patronul echipei, a fost alături de noi, ne susține orice ar fi”, a punctat Nicușor Bancu la finalul partidei cu Slovacko.

Tot la final de meci a vorbit cu presa și atacantul Marian Danciu, fotbalist care speră să primească mai multe șanse de a juca în 2024. ”Am făcut un meci bun, ultimul meci al nostru în care am avut ca obiectiv să ieșim sănătoși cu toții. Mi-aș fi dorit să joc mai mult, voi juca și eu mai mult dacă se va putea”, a punctat Danciu.