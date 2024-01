Universitatea Craiova – Slovacko, ora 16:30, al doilea meci amical al „leilor” în Antalya

Universitatea Craiova a reușit doar două transferuri în această iarnă: Pyry Soiri și Denil Maldonado, ambii internaționali cu zeci de meciuri la echipa națională. Cu toate acestea, .

Universitatea Craiova – Slovacko, ultimul test al oltenilor înainte de reluarea campionatului

Universitatea Craiova – Slovacko va fi în direct pe contul oficial de Facebook și YouTube al clubului, de la ora 16:30. Cehii se bat pentru un loc în cupele europene în acest sezon și se află pe locul patru în clasament cu 35 de puncte, la egalitate cu locul trei ocupat de Viktoria Plzen.

ADVERTISEMENT

Slovacko are un lot evaluat la aproximativ 10 milioane de euro, iar vedeta echipei este Marek Havlik. Mijocașul central are o cotă pe măsură de 2,5 milioane de euro și a debutat la naționala Cehiei deși are doar 21 de ani.

Partida se dispută în faza Universității Craiova de la Regnum Carya. Un cantonament de cinci stele, pentru care patronul Mihai Rotaru a plătit peste 100.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, un nou debut? Denil Maldonado e gata să joace cu Slovacko

După ce Ivaylo Petev i-a acordat lui Pyry Soiri 45 de minute în amicalul cu echipa din liga a patra germană, e foarte probabil ca Denil Maldonado, fundașul central din Honduras, să bifeze și el primele minute în tricoul Universității Craiova.

Cum a arătat 11-le Universității Craiova la meciul amical cu Greifswalder

Universitatea Craiova: 21. Popescu – 18. Soiri, 26. Zajkov, 15. Badelj, 11. Bancu – 4. Crețu, 23. Căpățînă – 37. Danciu, 28. Mitriță, 9. Ivan – 20. Markovic.

ADVERTISEMENT

La o zi după amicalul cu Slovacko, Universitatea Craiova va pune capăt stagiului de pregătire din Antalya și va reveni în România pentru a pregăti ultima parte a sezonului și primul meci oficial cu Farul Constanța.

Oltenii trag în continuare speranțe că se pot apropia de primele locuri. U Craiova e pe locul trei, cu 34 de puncte, două mai puțin decât CFR Cluj și la 10 de liderul FCSB.

ADVERTISEMENT

Vladimir Screciu, sărbătorit în cantonamentul de la Belek

Vladimir Screciu a împlinit 24 de ani și mijlocașul de echipa națională va fi sărbătorit în cantonament de către colegi. „Nani”, cum este poreclit de Jovan Markovic, .

„E unul dintre cei mai buni prieteni de aici. Am mai mulți prieteni, suntem ca o familie. Cu Markovic mă știu de la 11 ani. Este o vârstă frumoasă. Mă bucur că am împlinit-o.

Este o obișnuiță pentru mine să o sărbătoresc de atâta timp în cantonament. De la 16 ani am tot fost cu echipa mare în cantonament și nu e ceva nou pentru mine”.

10 puncte are de recuperat Universitatea Craiova față de FCSB, liderul clasamentului