Nike a rupt contractul cu Eugenie Bouchard după 10 ani de colaborare! Cu cine a semnat canadianca

Eugenie Bouchard a pierdut multe poziții în ierarhia WTA în ultimii ani, iar consecințele încep să se vadă. Sportiva din Canada, fostă finalistă la Wimbledon, nu va mai fi sponsorizată de cei de la Nike. De acum încolo, ea va purta echipamentele celor de la New Balance.

Eugenie Bouchard și-a făcut luni apariția pe teren la Dubai în calificările primului turneu de Grand Slam al anului fără a mai avea echipamentul celor de la Nike.

Ea a făcut în acest fel oficială informația conform căreia brandul american a renunțat la parteneriatul cu actualul număr 141 mondial. Este prima oară după 10 ani când Bouchard poartă un alt echipament decât al celor de la Nike.

După mai multe sezoane în care Nike a realizat echipamente speciale numai pentru ea, brandul din America a hotărât să nu mai prelungească contractul cu Bouchard. Înțelegerea s-a terminat în luna martie a lui 2020. Canadianca s-a înțeles cu New Balance, companie care face echipamente pentru Coco Gauff sau Milos Raonic. Sorana Cârstea este și ea sub contract cu New Balance.

Pentru jucătoarea din Canada, încetarea contractului cu Nike a fost o adevărată lovitură. Bouchard, fostă numărul 5 mondial, a purtat în continuare echipamentul de la brand-ul american chiar și după ce contractul s-a terminat în 2020. Echipa jucătoarei din Canada și-a dorit ca parteneriatul să continue, dar americanii nu au vrut nici măcar să poarte negocieri cu Bouchard. La baza acestei decizii au stat rezultatele proaste obținute de fosta finalistă de la Wimbledon.

Mai mult de atât, concernul Nike nu și-a mai plătit reprezentanta încă din martie 2018. De atunci, sportiva a primit doar echipamente de la brandul din America, fără a câștiga și bani. OpenCourt spune că tenismena nu ia bani nici din contractul cu New Balance, cel puțin deocamdată. Pentru ca sponsorul să-i dea și altceva lui Bouchard în afară de echipamente, sportiva ar trebui să ajungă în Top 20-50 WTA. Este pentru întâia dată când canadianca îmbracă altceva în afară de Nike, din anul 2011, de când era junioară. Ea a semnat cu cei de la Nike la începutul lui 2012, an în care s-a impus la Wimbledon la junioare.

Motivul din cauza căruia Bouchard și-a pierdut sponsorii

În martie 2018, deja 5 sponsori au renunțat la imaginea jucătoarei din Canada. “Pentru a menţine un astfel de brand ai nevoie de performanţă sportivă. În cazul lui Bouchard, sponsorii nu doresc să-şi asocieze imaginea de teamă să nu devină victimele unui transfer de imagine negativă.”, declara Andre Richelieu, profesor de marketing.

Contractele de imagine au fost o bună sursă de venit pentru sportiva din Canada. Ele au adus încasări de aproximativ 7 milioane de dolari din colaborări cu diferite branduri. Tot în 2018, canadianca a hotărât să promoveze un e-book despre cripto-monede, dar și niște tablete energizante gumate de la Neuenergy.

Bouchard a promovat și producătorul de ceasuri elvețiene – Rolex, dar și firma de echipamente audio – Beats. Canadianca a mai fost sponsorizată și de Colgate, firma de asigurări Aviva, dar și de producătorul de suplimente alimentare Usana. La sfârșitul lui 2017 s-a terminat contractul dintre Bouchard și producătorul de rachete de tenis Babolat.

