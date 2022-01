Noi detalii în cazul fetiței din Constanța bătute crunt chiar de mama ei. Tatăl micuței, declarații incredibile

Cazul fetiței din Constanța bătute crunt chiar de mama ei, într-un acces de furie, a scandalizat întreaga țară. Noi detalii au ieșit acum la iveală. Tatăl micuței, sosit recent în România, a dat declarații incredibile.

În urma în care o fetiță a fost chiar de mama ei, copiii femeii, trei la număr, au fost despărțiți, ajungând în grija unor asistenți maternali. Cele două persoane care au grijă de minori stau în aceeași localitate.

Tatăl micuților a venit din străinătate și este decis să își ia copiii înapoi.

“Eu duminică seară am ajuns din Olanda și nu am putut să fac nimic, pentru că era închis. Am venit azi la Protecția Copilului să îmi iau copiii acasă”, a precizat acesta.

Bărbatul a declarat că nu văzuse filmulețul postat pe internet. Acesta a aflat ce s-a întâmplat de la știri, iar șocul a fost unul extrem de mare.

“Nu am primit niciun filmuleț. Am văzut la știri și am mers acasă. Dacă eu am venit din Olanda aseară…”, a mai spus bărbatul.

Ce spune bărbatul despre mama fetiței

De îndată ce a auzit ce s-a întâmplat, tatăl fetiței bătute cu bestialitate chiar de mama ei s-a întors din Olanda, unde a fost plecat să muncească.

“Ea, obișnuită cu mine atât de mult timp, nu am stat așa mult departe de ea, i-am zis că o să stau în Olanda un an de zile pentru copiii mei, să le fac situație la copiii mei, ea nu știu ce a apucat-o”, a povestit acesta.

Șocul bărbatului a fost cu atât mai mare cu cât femeia era, din spusele lui, o mamă exemplară.

“Ea e o mamă iubitoare, a fost iubitoare, încontinuu a avut grijă de copiii mei. Dacă cădea fata pe jos sau un copil de-al meu, ea plângea”, a mărturisit bărbatul.

Femeia ar fi suferit o depresie în urma plecării soțului ei, iar gelozia și teama că ar urma să fie părăsită sunt motivele pentru comportamentul acesteia.

“Deci nu știu ce stare a avut în ziua aceea, în seara aceea. Un șoc a devenit deodată…Nici ea nu își dă seama…E terminată psihic, nu mai știe ce-i cu ea”, a mai spus tatăl fetiței.