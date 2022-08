Noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel. Când va fi externat marele actor

Teologul Valentin Guia a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel. Actorul a fost transportat la spital în urmă cu câteva zile.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel

Îndrăgitul actor . În spațiul public s-a speculat că actorul a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unei infecții nosocomiale, însă membrii familiei nu au confirmat acest lucru.

Teologul Valentin Guia a declarat că marele actor se simte mai bine, având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă.

Alexandru Arșinel va ajunge acasă în zilele următoare. Nu este vorba despre o infecție nosocominală, așa cum s-a speculat în mediul online.

“Am vorbit cu unul dintre băieții lui. Maestrul este bine, în măsura în care poate să fie bine. În următoarele zile va reveni acasă (…) Au fost fake news-uri.

Nu are nicio infecție nosocomială. Are niște probleme firești la 83 de ani. Este slăbit, are un transplant, un stent la inimă, diabet, dar este bine.”, a declarat teologul pentru .

Aflat pe patul de spital, Alexandru Arșinel a transmis un mesaj prin intermediul teologului Valentin Guia. Actorul trăiește datorită celor care îl apreciază și le transmite toată dragostea sa.

“De pe patul de spital v-a transmis că dragostea pe care i-o purtați cu toții e singurul lucru care-l ajută să rămână pe această lume. (…)

Vă iubește enorm de mult, trăiește și respiră pentru țara asta. Se pare că Dumnezeu o să-l mai lase. Am vorbit și cu Teodosie… La Liturghia celor bolnavi, vă rog să-l pomeniți!”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Alexandru Arșinel a fost internat la un azil de bătrâni specializat în problemele pe care le are în acest moment.

Zilele trecute, asistentele de la azilul de bătrâni în care este internat îndrăgitul actor au anunțat familia după ce acesta a acuzat dureri.

Ce diagnostic i-a fost pus lui Alexandru Arșinel

Recent, FANATIK a obținut informații despre .

Se pare că acesta suferă de aritmie cardiacă sau bradicardie. Este vorba despre o afecțiune care îi coboară pulsul foarte mult.

Alexandru Arșinel are instalat un stimulator cardiac, aparat care ar trebui să-i regularizeze bătăile inimii.

Marelui actor i-a fost administrat tratamentul necesar pentru a fi stabilizat cardiac. În cazul în care problema aritmiei cardiace se rezolvă, maestrul va scăpa de o altă intervenție chirurgicală la inimă.