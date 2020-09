Noi detalii în cazul primarului care și-a filmat propria fiică în timp ce o obliga să stea în genunchi, dezbrăcată. Ce măsuri au luat autoritățile

În timp ce Traian Ogâgău, primarul orașului-stațiune Sângeorz-Băi s-a ales cu dosar penal pentru rele tratamente aplicate propriului copil, fiica sa a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a trece mai ușor peste trauma provocată de propriul părinte, care a filmat-o în timp ce o obliga să stea în genunchi, dezbrăcată complet și cu mâinile deasupra capului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Specialiștii serviciilor publice de asistență socială au demarat deja o anchetă în acest caz și urmează ca dosarul să fie înaintat Poliției, care va trebui să se pronunțe asupra vinovăției sau nevinovăției părinților și să acționeze pe cale de consecință.

Între timp, edilul a rămas fără sprijinul Partidului Național Liberal și are șanse minime să obțină un nou mandat. Într-un comunicat transmis săptămâna trecută, președintele filialei din Bistrița-Năsăud a condamnat gestul bărbatului și a anunțat că formațiunea politică „nu va accepta niciodată să fie asociat cu violenţa de orice tip, cu atât mai puţin cu cea îndreptată împotriva minorilor, în familie sau în afara ei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asistenții sociali anchetează cazul primarului care s-a filmat în timp ce își umilea propria fiică

„Am sesizat organele de cercetare penală. Momentan, dosarul se află la Inspectoratul Județean de Poliție, la biroul de investigații criminale. S-a procedat, din câte a spus colega care a fost solicitată să asiste la audierea minorei chiar ieri, la demararea cercetărilor penale în dosarul penal.

Am solicitat primăriilor, respectiv Serviciilor publice de asistență socială de la Bistrița și de la Sângeorz, efectuarea anchetei sociale pentru toți cei trei minori, respectiv întocmirea planului de serviciu cu propuneri de soluționare.

ADVERTISEMENT

S-a luat legătura cu părinții minorei și chiar mama. Împreună cu fetița s-a prezentat la sediu pentru consiliere psihologică. Minora se află la domiciliul mamei, pentru că acolo locuiește împreună cu frații ei.

Minora a fost consiliată și i s-a propus mamei continuarea ședințelor de consiliere psihologică, respectiv alte terapii specifice, după caz. Urmează să primim răspuns. Organele de cercetare penală ne-au solicitat raport de evaluare psihologică pe care o să-l utilizeze în cursul cercetării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Urmează ca minora să se prezinte cu unul dintre părinți, respectiv acordul ambilor, în vederea realizării acestui raport. Între timp, s-a discutat cu învățătoarea fetiței și s-au întreprins verificări la școală, raportat la toți cei trei minori, și urmează să primim răspuns la toate solicitările noastre.

Direcția realizează verificări, în colaborare cu școlile, cadrele didactice care au predat, respectiv au fost învățători, sunt acum diriginți. Din cât s-a evaluat până acum, nu s-a propus instituirea unei măsuri de protecție specială, în sensul luării fetiței de lângă mamă și plasarea la un centru rezidențial sau la altă persoană, respectiv asistent maternal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă este pusă în pericol sănătatea, integritatea psihică, fizică, viața, dezvoltarea intelectuală a copilului, este într-un pericol iminent și foarte grav, se poate institui în dispoziție de regim de urgență o măsură de protecție specială, în sensul luat copilul din familia sau persoana în care se află în îngrijire și dus eventual într-o familie de plasament sau centru rezidențial”, a declarat Delia Claudia Rus, directoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița Năsăud, pentru digi24.ro.

Cum se apără primarul din Sângeorz-Băi: „Fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el”

De cealaltă parte, Traian Ogâgău susține că a recurs la acest gest pentru că Traiana „a devenit obraznică” și dă vina pe rivalii politici pentru apariția imaginilor. „Să folosești filmulețe din viața personală, cu copii, este mult sub demnitatea umană. Să vă fie rușine”, le transmite acesta social-democraților.

ADVERTISEMENT

„Am fost astă iarnă la schi cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieșită din duș, dezbrăcată și cu părul ud, și am pus-o la colț, la perete, și am pus-o să repete să-i trimit mamei sale.

I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut și nu știu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari și de șmecheri, mai bine câte-o lecție din asta”, a declarat edilul în momentul în care a fost chestionat pe marginea subiectului.