Noi detalii șocante după moartea faimoasei DJ Lalla. Tatăl artistei confirmă scenariul bănuit de polițiști

Din păcate tot mai multe detalii ar indica spre faptul că fata era în depresie, astfel că scenariul suicidului nu este de neglijat. De altfel, pentru că nu s-au găsit urme de violență pe corpul fetei, polițiștii cred că aceasta fie s-a sinucis, fie a intrat în apă să facă baie, însă a pățit ceva pentru că marea e foarte rece.

Noi detalii șocante după moartea faimoasei DJ Lalla

Acum, tatăl fetei face dezvăluiri și vorbește despre depresia fetei sale, însă este luat în considerare și faptul că DJ Lalla ar fi consumat prea mult alcool înainte de a intra în apă. Femeia mergea des la psiholog după ce în urmă cu o lună ar fi fost internată într-o clinică specializată pentru că era deprimată.

recunoștea că se luptă cu depresia și posta zeci de filmulețe motivaționale. ”Din câte știu era o înotătoare foarte bună. Ori că poate consumase alcool, sau o fi fost vreo stare depresivă. Ea, acum vreo lună, a avut o depresie și a fost internată, dar în ultima perioadă am înțeles că se simțea foarte bine”, a declarat tatăl ei, conform sursei citate.

Pe pagina de Facebook a Laurei, numele real al DJ Lalla, prietenii și fanii au postat mesaje de condoleanțe. Trupul fetei a fost găsit pe plajă de o turistă care se plimba la primele ore ale dimineții. La fața locului au ajuns salvamarii, care alături de polițiști au constatat că fata era moartă, dar nu prezenta urme de violență pe corp.

care, din păcate, a trebuit să constate decesul persoanei”, declara Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța. ”Am fost anunţaţi de nişte turişti că o persoană este la firul apei. Când am ajuns aici era o maşină de poliţie şi ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva. La faţa locului era o persoană la firul apei, s-a înecat. Acum nu ştim dacă este singură persoană care a intrat sau dacă sunt mai multe persoane”, a transmis și salvamarul Georgian Boariu.

Laura Roșca părea dezamăgită de faptul că nu a avut succesul dorit, deși era prezentă la multe evenimente alături de alți artiști importanți și colabora cu formația Juke Box. ”Tata este muzician şi el mi-a insuflat pasiunea pentru muzică. Am început să cânt cu băieţii de la Juke Box. Am cântat mult peste tot, am apucat să văd şi câteva ţări străine”, povestea tânăra.

Alex Vasilache, membru al formației Juke Box, a fost șocat să afle că DJ Lalla a murit. ”O fată frumoasă, talentată, plină de viaţă. Te gândeşti. Ce? Poate să aibă probleme sau un anturaj sau pur şi simplu o imprudenţă. E greu de crezut că în septembrie te mai duci să faci baie în mare noaptea. Mi se pare absolut îngrozitor”, a explicat Alex Vasilache.

Printre ultimele postări ale tinerei de pe Instagram se remarcă o fotografie în care pare că se forța să zâmbească, alături de hashtagurile #depresie și #osăfiebine. Tot în vară, în timp ce se afla în vacanță în Italia, DJ Lalla publica o imagine cu hashtagurile #fiiputernică, #continuă să mergi mai departe.

Familia și prietenii Laurei spun că aceasta își pierduse o persoană dragă și nu putea să treacă peste acest fapt. ”Am intrat într-o lume nouă, cea a clubing-ului. Cariera mea de MC a mers şi merge foarte bine. Sunt în cluburi, în tot Bucureştiul”, transmitea Laura Roșca, cunoscută peste tot drept DJ Lalla.