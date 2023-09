Ultimul mesaj transmis de DJ Lalla, tânăra găsită moartă pe o plajă din Mamaia. Ce a postat cu o zi înainte să moară

Cu doar o zi înainte să fie găsită moartă pe o plajă din stațiunea Mamaia, Dj Lalla a postat un mesaj cu un oarecare subînțeles pe pagina ei de Instagram. Alături de acest text apare și un scurt clip video cu ea.

Lumea muzicii din România este în doliu. Un deces fulgerător a șocat showbiz-ul din țara noastră, joi. pe o plajă din Mamaia.

Extrem de recent, miercuri, tânăra de 34 de ani a postat un mesaj ciudat pe un site de socializare. ”Make sure it’s all worth it! / Asigură-te că totul merită!”, este mesajul publicat de Laura Roșca pe , cu doar o zi înainte de a se stinge din viață.

Laura era extrem de activă pe toate site-urile de socializare unde avea cont. Un alt mesaj învăluit în mister a fost postat de tânără pe Tik Tok. ”Doamne, apară-mă tu de ‘prieteni’, că dușmanii au început să mă respecte!”, este mesajul postat de Dj Lalla, la ultima postare pe care vedeta a făcut-o publică pe această platformă.

Curg mesajele de condoleanțe după anunțul decesului Laurei Roșca

Laura Roșca, alias , joi dimineaţă. Aceasta era o artistă celebră în industria din România. În continuare, moartea ei este învăluită în mister, iar cei care au cunoscut-o nu-și explică tragedia.

Pe toate conturile ei online, lumea a început deja să trimită mesaje de condoleanțe. Majoritatea oamenilor sunt șocați de cele petrecute. ”Of! Erai o tânără cu tot viitorul în față. Puteai să continui munca ta de o viață. Sper să fi avut un motiv întemeiat, odihnește-te în pace, Laura!”, scrie un internaut.

Iată și alte mesaje transmise după decesul artistei:

Nu se poate… Ai avut tot viitorul în față. O fată cu un vibe superb! Rest in peace, Lalla.

Nu vreau să cred că nu am putut să te salvăm.

Nu vreau, nu pot să accept această știre…Spune că ești bine.

Reamintim că descoperirea macabră a fost făcută joi dimineața, de mai mulți turiști care se plimbau pe plajă. Aceștia au anunțat poliția. Victima era aproape dezbrăcată, nu avea haine pe uscat și nici acte de identitate.